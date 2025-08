S bývalým mužom sa nechcú pozabíjať. Veronika Zuzulová až pri Gaspovi našla šťastie na všetkých frontoch

„Ďakujem za najkrajšie svadobné šaty.“ Kúsok bielej látky s týmto popisom ukázala na sociálnych sieťach niekdajšia zjazdová lyžiarka Veronika Zuzulová, ktorá po rokoch životných výziev opäť žiari šťastím. Prešla si vrcholmi aj pádmi – rozprávkovou láskou, bolestnou stratou aj rozvodom. No dnes je dôkazom, že keď sa človek nevzdá, osud mu môže priniesť druhú šancu. Ona tú svoju našla pri Francúzovi, ktorý jej zmenil život na všetkých frontoch.

Protiklady sa priťahovali

Bola absolútne pozitívna, mala veľké srdce, milovala život a tešila sa z neho. Toto boli dôvody, pre ktoré sa do Veroniky zamiloval jej prvý manžel, francúzsky tréner Romain Velez. „Mala výborné vzťahy so svojimi najbližšími a bola vždy úprimná. Tiež sa mi páčilo, že bola zábavná a stále usmiata. Nemali sme s ničím problém a vždy sme našli spoločné riešenie,“ spomínal pre denník SME Velez, s ktorým sa Veronika spoznala na sústredení v Rakúsku. Prvý vážny kontakt nadviazali cez internet a ani nevedeli ako, preskočila medzi nimi iskra.

„Obdivujem na ňom všetky vlastnosti, ktoré ja nemám. Je úplne iný ako ja. Jeho otec je Španiel, mama Talianka. Má horúcu krv. Ja som viac flegmatická,“ opísala vtedy vzťah lyžiarka, ktorá vravela, že v ich prípade platilo staré známe – protiklady sa priťahujú. Dvojica sa v apríli 2012 postavila pred oltár a po francúzsko-slovenskej svadbe sa z Veroniky stala Velez-Zuzulová. „Dopĺňame sa. On mi dáva tú jeho agresivitu a výbušnosť a ja sa ho zas snažím trošku upokojiť,“ vravela o svojom manželovi, s ktorým vychovávala syna Julesa.

Nešli sa pozabíjať

„Krátko po skončení kariéry som otehotnela a zrazu som mala dieťa, veľmi som sa naň upäla a problém s tým, čo budem robiť po ukončení súťaženia, sa odsunul. A to ma potom dobehlo, keď išiel Jules do škôlky,“ spomínala vo svojej autobiografii Veronika, ktorá o dva roky neskôr prišla o druhé dieťa. S odstupom času hovorila, že to muselo mať svoj dôvod, ktorý vtedy nedokázala pochopiť – a veľmi skoro nato sa rozpadlo aj jej manželstvo.