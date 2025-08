Vlastné deti ju upodozrievali, že je ich babička. Eva Holubová to ako mama po tridsiatke nemala ľahké

Keď Eva Holubová priviedla na svet svoje dve ratolesti, dcéru Karolínu a syna Adama, mala 34 rokov. V tom čase na vtedajšie pomery žena, ktorá rodila po tridsiatke, už patrila k "starým matkám."

Šťastie našla aj v súkromí

Herečkine dvojičky oslávili už 32 rokov a pri príležitosti ich narodenín, ktoré mali 29. júla, ich mama odhalila súkromné zábery z tehotenstva i materstva. Pre Prima Ženy tiež prezradila úsmevnú historku z čias, keď jej deti navštevovali škôlku.

Českej herečke, ktorú milovníci filmov mohli vidieť napríklad v snímkach Pelíšky či Účastníci zájazdu, sa nedarí len v kariére, ale šťastie našla aj v súkromí.

Mami, že nie si naša babička!

Už roky je totiž verná jedinému mužovi, ktorým je výtvarník Miroslav Zděnek. S ním má aj dve deti, dvojičky Karolínu a Adama. V tom čase mala dávno po tridsiatke, a tak ju už radili medzi staré matky.

K tomu sa viaže aj jedna úsmevná historka, keď Evine deti navštevovali škôlku. „Keď deti začali chodiť do škôlky, mala som 37. Raz, keď som ich išla poobede vyzdvihnúť, Karolínka pribehla ku mne a hovorí mi: ‚Mami, že nie si naša babička!’ A ja som odpovedala, že nie, že som ich predsa mala v bruchu, a tak. Ona potom odišla k jednému dievčatku a povedala jej: ‚Tak vidíš, že je to naša mama.’ Dievčatko sa na mňa prísne pozrelo a hovorí: ‚Ale moja maminka je mladá.’ ‚Ale ja som za to, dievčatko, múdra’,” prezradila s úsmevom známa herečka.