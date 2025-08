V krčme pochopil, že nedosiahol všetko. Komentátor Števo Eisele zažil najkrajší prestup roka so Silviou

„Neviem napočítať, koľko dní a nocí som sedel na hoteli a myslel na môjho chlapca a na moju manželku. A človek s tým nemá čo urobiť,“ hovorí Števo Eisele, obľúbený športový komentár, ktorý si namiesto svetiel televízneho štúdia často želá len jedno – byť doma po boku svojich najbližších. Kedysi sníval o chytaní v Lige majstrov, dnes o tom, aby stihol večerné čítanie rozprávky svojmu synovi. Príbeh bývalého brankára, ktorý sa stal pre tisíce Slovákov hlasom Formuly 1, je dôkazom, že úspech nie je len o kariére – ale hlavne o tom, kde je vaše srdce, keď sa zhasnú kamery a vypnú mikrofóny.

Šedá myška v bránke

„Ja som sa narodil zadkom a obtočený pupočnou šnúrou celý fialový. Moja mamička to zvládla bravúrne,“ spomínal v JERGY talks na svoje prvé dramatické momenty na tomto svete. Rodák z Bratislavy bol vraj odmalička šedou myšou a ešte aj slohy zaňho písala mama, ktorá pracovala na pošte. „Ja som bol úplne tradičné petržalské dieťa a moji rodičia boli vždy neskutoční – vštepili do mňa tie základné hodnoty a aj so sestrou nás viedli k športu,“ prezradil Števo, ktorý začínal ako brankár futbalového Slovana, kde mal našliapnuté na slušnú kariéru.

„Šport sa stal stredobodom môjho vesmíru,“ spomínal Števo, ktorý sníval, že si raz zachytá v prestížnej Lige majstrov, že raz bude hrdinom majstrovstiev sveta a že vychytá dôležitý penaltový rozstrel a bude hviezdou. Realita však bola iná.

Prehra s Maštalírom

„Nebol som až taký veľký talent, to je dôležité si priznať. A nemal som za sebou žiadne ‚protekcie‘ ani trénera, ktorý by mi dôveroval. Chytať môže iba jeden. Tréner dorastu ma nemal veľmi rád, chodil som na osemročné gymnázium a odmietol som prestúpiť na športové,“ vravel pre iDNES.cz o časoch, keď musel prijať fakt, že slávny futbalista z neho nebude. Svoje futbalové sklamanie veľmi rýchlo pretavil na akciu a svoju cestu si našiel úplne inde. Števo veľa čítal noviny, mal všeobecný prehľad a tak jeho mamička poslala životopis do Markízy, kde akurát hľadali nového redaktora. Zo šesťtisíc životopisov si nakoniec vybrali 20 nových hviezd a medzi nimi aj Števa.

„Bol som 19-ročný zelenáč, ale asi vo mne videli nejaký potenciál, tak mi dali šancu. Keď zistili, že som hrával futbal, spravili zo mňa športového redaktora. A mne to vôbec neprekážalo, práve naopak,“ vravel Eisele, ktorý si v Markíze preskákal rôznymi vecami, v istom momente chcel so športom skončiť a prihlásil na konkurz do Telerána. Tam mu cestu nečakane prekrížil Tomáš Maštalír.