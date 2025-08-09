Pri nástupe do dôchodku zažila poriadny šok. Zdena Studenková sa za veľký stres napokon patrične odmenila
Vysoký dôchodok je aj v jej prípade len veľký mýtus.
Aj keď sú známi a na každom kroku žnú úspech, nemusí to automaticky znamenať, že sa kúpu v blahobyte. Slovenské a české celebrity to, naopak, v dôchodkovom veku nemajú vôbec ľahké. S týmto poznaním sa dodnes vyrovnáva aj stále veľmi populárna a obsadzovaná Zdena Studenková. No napriek tomu, že ani ona nedostáva od štátu tučný balík peňazí, na dôchodok si predsa len dovolila nastúpiť vo veľkom štýle.
Veľké prekvapenie
Na ten deň Zdena spomína dodnes. Celé sa to udialo náhle a celkom nečakane. Ako pred rokmi priznala, na svoj odchod do dôchodku totiž najprv celkom zabudla. „Bola som u kozmetičky a ako mi vyklepávala tvár, vraví, že ide na druhý deň do Sociálnej poisťovne spýtať sa na predčasný dôchodok. Požiadala som ju, nech sa spýta aj na mňa a zistí, kedy budem v dôchodku,“ opisuje pre magazín Život moment, po ktorom nasledoval šok.
„Na druhý deň ráno mi totiž telefonuje: ‚Zdena, však ty už si v dôchodku!‘,“ spomína si Zdena na ohromné prekvapenie, po ktorom napochodovala do Sociálnej poisťovne, aby sa dozvedela, aké všetky dokumenty na jeho vybavenie potrebuje, a nešťastná zistila, že viaceré z nich už ani nevlastní.
Hory vybavovania a sladká odmena
„Potrebovala som maturitné vysvedčenie, lenže to som dávno zahodila. Načo to budem držať doma, veď bez maturitného vysvedčenia by ma nevzali na vysokú školu. Aj diplom som zahodila, pretože bez neho by ma predsa nevzali do Slovenského národného divadla. Nepotrebovala som ho. No a teraz som si to všetko musela vybavovať odznova,“ spomína si na strastiplnú cestu za prvým príjmom od sociálky, na ktorý napokon čakala niekoľko mesiacov – no dočkala sa a za svoju trpezlivosť sa i patrične odmenila.