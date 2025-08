Ako je možné, že vyzerá tak dobre, pýtajú sa. Jubilant Jožko Vajda si jednu neresť nedokáže odpustiť

Ľudia sú prekvapení, ako dobre vyzerá na svoj vek. Jozef Vajda totiž 31. júla oslávil okrúhlych 70 rokov, čo by mu tipoval asi len málokto. Významný slovenský herec sa totiž môže pýšiť vyšportovanou postavou aj stále mladistvo vyzerajúcou tvárou. V markizáckom Teleráne okrem iného prezradil, ako sa udržiava vo forme a čo si nevie odoprieť.

Nabíja ho to

O Jožkovi Vajdovi je známe, že sa o seba po celý život stará a na svojom vzhľade si dáva záležať. V jeho harmonograme nesmie chýbať šport a dopustiť nedá ani na ajurvédske pobyty.

Herec sa snaží cvičiť štyrikrát do týždňa a pre tých, čo hľadajú výhovorky, má jediný odkaz. „Nabíja ťa to, je to úžasné. Ľudia si aj myslia, že cvičenie unavuje, ale je to práve naopak,“ prezradil v podcaste Bekimovo horúce kreslo. Netají sa ani tým, že chodieva na kozmetiku a výnimkou nie je dokonca ani botox.

Už dlhé roky tiež praktizuje svoje ranné rituály. „Vstávam dve hodiny predtým, ako idem niečo robiť. Robím dychové cvičenia, potom aromaterapiu, tú pravidelne, a začnem sa zamýšľať nad tým, čo ma počas dňa čaká, v hlave si to nejakým spôsobom pripravím, až potom idem do života,“ prezradil herec v Teleráne, ako vyzerajú jeho rána.

Nevie si ich odpustiť

Stará sa tak nielen o svoje mentálne, ale aj fyzické zdravie, zároveň však pripustil, že aj on má svoje hriechy, ktoré si nevie odpustiť.