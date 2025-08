Dnes by to už nejedla. Zuzana Vačková po zhubnom nádore na čreve vie, čo by v živote robila inak

Ľudí inšpiruje zdravým životným štýlom, o to viac preto všetkých prekvapilo, keď sa podelila o správu, z ktorej mrazí. „Je to zhubné,“ napísala na sociálne siete herečka Zuzana Vačková, ktorej lekári objavili na čreve zhubný nádor. Obľúbená herečka upozorňuje, že hoci dnes zdravo je, cvičí a hýbe sa, v minulosti jej životný štýl vyzeral úplne inak a telo si všetko pamätá.

Pri mamičke bolo neskoro

„Život sa vie zaujímavo kľukatiť a vždy ma vie prekvapiť. Tentoraz to bol priam šok... ‚Je to pozitívne‘ nie je vždy dobrá správa. ‚Je to zhubné‘ je až príliš jednoznačné. Ako spracovať všetky informácie? Čo teraz? Čo bude?“ pýtala sa Zuzana Vačková, ktorá mala s rakovinou už svoje skúsenosti. Rakovinou pankreasu trpela jej mamička Eva, ktorá ochoreniu nakoniec aj podľahla.

„Tá choroba prichádzala dlho a my sme to nevideli. Boli tam isté príznaky, ktoré sme prehliadali a hovorili sme si, že to nič nie je. Potom sa to ale sčítalo a bolo už neskoro,“ vysvetľovala pre Nový Čas herečka, ktorú aj mamin náhly odchod motivoval k tomu, aby sa o seba ešte viac starala a dbala na zdravý životný štýl.

Toto by už nejedla

Zuzana Vačková sa na sociálnych sieťach delila o zdravé recepty, motiváciu k pohybu a svojimi výzvami inšpirovala stovky ľudí po celom Slovensku. Keď ale na dvere zaklopala smrteľná diagnóza, poriadne to vraj ňou zatriaslo. „Dnes som po operácii, časť čreva, kde bol nádor, lekári, ktorým patrí obrovská vďaka, vybrali, a ja idem životom ďalej. Čakajú ma častejšie prehliadky a krásny spokojný život. Viem, že bude iný, ako bol doteraz,“ uviedla na Instagrame herečka a priznala, že jej životný štýl kedysi vyzeral úplne inak a práve ten mohol byť jednou z príčin vzniku nádoru.