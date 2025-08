Kým sa iní prizerali, on konal. Vďaka Petrovi sa rodina s bábätkom včas dostala z prevráteného auta

Niektorí si berú dovolenku na oddych, iní ju premenia na okamih hrdinstva. Tak to bolo aj v prípade brnianskeho mestského policajta Petra Minaříka. Ten sa so svojou rodinou vydal na cestu, no namiesto pohody čelil dráme, ktorá sa mohla skončiť tragicky – v neprehľadnej zákrute si všimol prevrátený fiat ležiaci na boku. Ani na chvíľu nezaváhal. Zastal, vybehol z auta a okamžite konal.

Predieral sa rozsypanými vecami

„Pribehol k vozidlu a podarilo sa mu otvoriť piate dvere. Posádku tvorili rodičia s malým dieťaťom usadeným v takzvanej vajíčkovej autosedačke. Našťastie, nemali viditeľné zranenia. Musel sa k nim predrať cez množstvo rozsypaných vecí,“ uviedol hovorca Mestskej polície Brno Jakub Ghanem na sociálnej sieti.

Petr rodine pomohol dostať sa z vozidla a upokojoval silno rozrušenú matku, ktorá sa rozplakala. Ostatní vodiči spočiatku len prizerali. Až jedna zo svedkýň zavolala záchranné zložky. Do ich príchodu zabezpečil miesto nehody, označil prekážku na ceste a varoval ostatných vodičov. Nie všetci ale reagovali s pochopením.

„To bolo, paradoxne, to najťažšie. Niektorí vodiči spomalili a zaradili sa do druhého pruhu. Mnohí ale vôbec neznížili rýchlosť a správali sa, akoby som pri krajnici ani nestál,“ dodal Petr. Po príchode záchranných zložiek si situáciu prevzali hasiči, ktorí cestu po zdokumentovaní nehody a odtiahnutí auta upratali. Záchranka ošetrila na mieste jedného pacienta.

Nie je to jeho prvý čin statočnosti