Idú bez partnera či kamarátky. Toto je päť tipov pre sólo cestovateľky, posledný môže zachrániť život

V 21. storočí už nie je nič nezvyčajné na tom, keď na svojich potulkách po svete natrafíte aj na ženy, ktoré sa na cesty vydali jednoducho sólo - bez partnera, rodiny či kamarátky. Naposledy sme vám priniesli článok o tom, ktoré krajiny vyhodnotil portál Zentrum für Reisemedizin ako najbezpečnejšie pre ženy v aktuálnom roku. Aj pri minimalizovaní najrôznejších rizík je však potrebné sa stále chrániť a byť opatrný, preto by každá sólo cestovateľka mala dodržiavať nasledujúcich päť základných tipov.

5. V bezpečí aj na slnku

Môže sa to zdať samozrejmé, ale na tento tip sa ľahko zabúda. Ochrana pred slnkom je nevyhnutná, či už ste v horúcej alebo studenej krajine. V destináciách ako juhovýchodná Ázia alebo Austrália, kde je slnko silnejšie a UV index môže byť počas dňa extrémne vysoký, by sa mal každý deň používať opaľovací krém s faktorom 50. Nezabudnite chrániť aj často prehliadané časti tela, ako sú chodidlá, uši a pokožka hlavy, a to kombináciou opaľovacieho krému s voľným oblečením a klobúkmi.

Foto: Freepik.com, aleksandarlittlewolf

4. S alkoholom opatrne

Sami zažívate dobrodružstvo, a tak niet pochýb o tom, že by ste sa chceli počas pobytu aj zabaviť. Správy o zvyšovaní hladiny nefiltrovaného alkoholu v juhovýchodnej Ázii by však pre vás mali byť dostatočným varovaním, nech cestujete kamkoľvek na svete - pozorne si sledujte svoj nápoj a vyhýbajte sa pitiu alkoholu, ktorý sa zdá byť podozrivo lacný alebo o ktorom nepoznáte jeho pôvod. Toto je obzvlášť dôležité v krajinách so zlou hygienou a na podujatiach, ako sú thajské párty pri splne mesiaca, ktoré často priťahujú tisíce turistov a lacné nápoje, takže je ťažké vedieť, čo konzumujete.

Foto: Freepik.com, freepik

3. Používajte ochranu

Cestovanie osamelých žien môže byť často o hľadaní samej seba, nadväzovaní nových priateľstiev a dokonca aj o zamilovaní sa, ale nezabudnite používať rovnakú (alebo zvýšenú) ochranu počas sexuálnych stretnutí. Kondómy by sa mali používať štandardne, zatiaľ čo očkovanie proti pohlavne prenosným chorobám alebo pravidelné testovanie na ne vás môže dlhodobo udržať zdravých. V niektorých krajinách môže byť vyššie riziko určitých pohlavne prenosných chorôb, preto si pred cestou určite preštudujte destináciu.

Tip, ktorý vám môže doslova zachrániť život, nájdete na ďalšej strane: