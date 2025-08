Svokra ju naučila dôležitú vec. Slaný koláč Evy Mázikovej si musí každý priviesť k dokonalosti po svojom

Obľúbenú speváčku varenie baví, no v kuchyni sa nespolieha iba na seba.

Vie, že láska ide cez žalúdok, veľmi rada varí a pečie pre svojich blízkych a myslí si, že každá žena dokáže jedlom do domu prilákať tých správnych ľudí. Energická a vždy pozitívne naladená Eva Máziková si potrpí na zdravú stravu, no s disciplínou to nepreháňa. Najdôležitejšie je podľa nej totiž načúvať vlastnému telu.

Nikdy neprezradí priveľa

Jej najobľúbenejším jedlom boli už v detstve rezance s makom, zbožňuje stredomorskú kuchyňu aj grilovanú zeleninu a nepohrdne ani kuracím či morčacím mäsom. Pri varení sa však nespolieha len na seba a voľnú ruku v kuchyni necháva aj svojmu manželovi.

„Odkedy dosť často cestujem na Slovensko, môj muž varí, perie, žehlí, nakupuje, môžem sa na neho spoľahnúť,“ hrdo prehlásila v rozhovore pre Svet Evity obľúbená speváčka, ktorá sa síce o svoje recepty delí aj s publikom, no nikdy nepovie viac ako treba.

„Možno, že som niečo zabudla, ale nepoviem. Nikdy neprezraď celý recept, to ma naučila svokra,“ s úsmevom podotkla vo videu Zuzany Vačkovej známa herečka a tak si musí každá skúsená gazdiná a každý správny kuchár so slaným francúzskym koláčom poradiť po svojom.

Slaný koláč Evy Mázikovej: