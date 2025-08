V premenách schudli 167 kíl a dojali Slovensko. Stanka a Rudo Hofierkovci ukazujú, či je zmena udržateľná

Keď sa Ruda opýtali, či sa páči svojej manželke Stanke, zaleskli sa mu oči a smutne povedal: „Neviem.“ Rovnako reagovala aj ona. Manželia Hofierkovci dohromady vážili takmer 350 kíl a ich životy sa posledné roky odohrávali najmä doma a na gauči, pretože akékoľvek aktivity boli čoraz náročnejšie. V jednom momente si ale povedali dosť a stali sa prvým manželským párom v šou Extrémne premeny, kde sa postarali o jednu z najkrajších a najdojemnejších premien v celej histórii relácie. Na sociálnych sieťach dnes ukazujú, ako sa im darí.

Fanúšikovia plakali

Vzťah Stanky a Ruda prešiel mnohými výzvami. Krátko po ich zoznámení Rudovi diagnostikovali leukémiu a hoci sa mu podarilo vyliečiť, extrémna obezita prerástla cez hlavu jemu aj jeho manželke. „Veľakrát ma trápi to, že som tučná,“ priznala Stanka v šou Extrémne premeny.

„Už som sa dostala na taký strop, keď som sa musela zamyslieť nad tým, že ak to takto pôjde ďalej, tak určite nedopadnem dobre. Takže je najvyšší čas vykročiť tou správnou cestou,“ vysvetlila. Rudo bol podľa nej na začiatku nesmelý a do šou ísť nechcel, no kvôli svojej životnej partnerke nakoniec nabral odvahu.

„Manžel v podstate išiel dobrovoľne nasilu so mnou,“ smiala sa Stanka, ktorá vážila 155 kíl a jej manžel takmer 200 kilogramov. Rudo pre svoju nadváhu prestal chodiť medzi ľudí, celý jeho život sa posledné roky odohrával len doma a s manželkou sa pre vysokú váhu vzdali aj nádeje na vlastné bábätko.

Hofierkovcom sa počas jedného roka pod vedením Maroša Molnára podarilo schudnúť spolu 167 kilogramov a ich príbeh vyvolal množstvo diváckych reakcií. „Najlepšia a najemotívnejšia časť za všetky série, plakala som ako malé dieťa, samozrejme, od šťastia, gratulujem im zo srdca,“ písal jeden z fanúšikov, podľa ktorých išlo o „najkrajšiu časť“ počas celej existencie Extrémnych premien. Stanka s Rudom v rozhovore pre Markízu priznali, že sa vďaka premene do seba znovu zamilovali a pohyb a zdravý životný štýl sa stal prirodzenou súčasťou ich života.

Ako im to ide dnes

„Je to nová motivácia. Zažili sme krásny rok plný zážitkov a chceme v tom pokračovať,“ zhodli sa manželia, ktorí na sociálnych sieťach ukazujú, ako sa im darí dnes.