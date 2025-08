Havarovala auto a bála sa jeho reakcie. Rytmus Jasminu prekvapil a vyslúžil si to najkrajšie pomenovanie

Len pár dní pred narodeninami svojho syna Sanela zažila poriadny šok. Moderátorka Jasmina Alagič doplatila na nešikovné manévrovanie a oškrela a preliačila celý bok auta. Na reakciu svojho partnera, rapera Rytmusa, nemusela dlho čakať. Milovaný muž ju poriadne prekvapil.

Najlepší na svete

Jasmina sa za svoj počin veľmi hanbila a prirodzene sa bála, čo jej na muž povie. Rytmus ju však absolútne ohúril. „Toto vám musím natočiť, akého najlepšieho muža na svete mám. Ja toto urobím a môj muž je absolútne v poriadku a ešte mi povie, že je to úplne okej, chápete to? Že veď nič sa nedeje, veď to sa urobí... Tak povedzte mi, nie je úplne geniálny?“ poznamenala vo videu v storke na svojom Instagrame rozcítená Jasmina a pridala aj fotku, na ktorej je zreteľne vidno škodu, ktorá sa jej nechtiac podarila.

Foto: Instagram @jasmina_alagic

Len pár dní nato napokon na svoju sociálnu sieť pridala celkom iný obsah, zdanlivo už s autom nesúvisiaci. Jej Sanel totiž oslávil šieste narodeniny, a tak sa šťastná mama potrebovala podeliť o aktuálne pocity.

Narodeninové vyznanie

„Pred šiestimi rokmi som priviedla na svet teba, Sanel. Mali sme nádherný narodeninový deň. Bol to pre mňa deň, keď som od rána plakala totálnym šťastím,“ poznamenala vo svojom príspevku, v závere ktorého sa podelila o silnú myšlienku.