Aby si splnila svoj sen, zarábala ako špeditérka. Známej Slovenke dnes hudba zachraňuje život

S plánom B nikdy nepočítala. Mala svoj sen, za ktorým vytrvalo kráčala a kým sa ním ešte nemohla živiť, pracovala ako špeditérka. Dievčina z fotografie milovala hudbu už od útleho detstva. Od deviatich rokov k nej pristupovala so všetkou vážnosťou, chodila na súťaže a čím bola staršia, tým viac cítila, že ju táto vášeň neopúšťa. Svojmu snu podriadila takmer všetko. Noci trávila v nahrávacom štúdiu, rána vo vlaku smerom do školy a popoludnia opäť za mikrofónom. Ihneď po maturite sa osamostatnila a všetka tá námaha a disciplína, ktorú do svojej cesty vložila, sa jej napokon aj vyplatili.

Viete, o koho ide?