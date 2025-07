Dokážte, že patríte k ukážkovým vodičom. Situáciu na tejto križovatke musíte vyriešiť čo najrýchlejšie

Do križovatky prichádzate po hlavnej ceste. Znie to jednoducho, však? V praxi však môžu nastať situácie, s ktorými ste nerátali – a to najmä vtedy, ak účastníci cestnej premávky nepoznajú predpisy alebo sa nimi neriadia. Ak si myslíte, že patríte k vodičom, ktorí sa na cestách pohybujú ukážkovo, skúste si to overiť na nasledujúcom obrázku. Šoférujete svetlomodré auto, do križovatky vchádzate z hlavnej cesty, no ostatné vozidlá sa chystajú odbočiť.

Viete, v akom poradí prejdú autá križovatkou?