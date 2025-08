Veď tam máte nádor ako krava, šokoval ju zubár. Letuška Zuzka na ceste za zdravím našla recept na šťastie

Obliekala si ikonickú uniformu, lietala vysoko v oblakoch a starala o svetoznámych pasažierov. Život mladej letušky Zuzky sa zdal byť splneným snom, ale iba do chvíle, keď ho drasticky zmenila nielen pandémia aj nečakaná diagnóza, ktorú si len náhodou všimol zubár. Boj o život však odmietla prehrať a hovorí, že vďaka náročnému obdobiu našla recept na šťastie.

Náhoda, ktorá jej zmenila život

Zuzka sa cítila dobre a občasné zdravotné ťažkosti pripisovala vyčerpaniu z náročnej práce. Žila v Dubaji a ako letuška sa starala o svetové celebrity ako napríklad Ashton Kutcher, Mila Kunis alebo modelka Naomi Campbell. Doma už žiadnu rodinu nemala a tak ju to späť do Česka nikdy neťahalo. Potom ale prišiel covid a ona o milovanú prácu letušky prišla.

„Plakala som snáď tri mesiace v kuse. Nechcela som sa do Česka vrátiť,“ priblížila pre Blesk chvíle, ktoré sa zdali ako tie najhoršie v jej živote. Žiaľ, len do momentu, keď navštívila zubára. „No, slečna... to nebudú zubné kanáliky, veď tam máte nádor ako krava,“ zaspomínala si na slová, na ktoré nebola pripravená. Ďalšie vyšetrenia zhubný nádor skutočne potvrdili. Vyrástol v ľavej čeľusti do rozmerov päť krát päť centimetrov.

Desivý životný obrat

„Z vysmiateho dievčaťa s drinkom v ruke niekde na pláži na Bali sa zo mňa stal uzlíček nervov so začervenanými očami bezvládne ležiaci na nemocničnej posteli,“ povzdychla si Zuzka, ktorá sa takémuto životnému obratu nestačila čudovať. Namiesto rozprávky prišlo peklo, zvádzala boj s bolesťami na tele aj na duši, upadla do depresií, no nevzdala sa.