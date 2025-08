Za muža so 40 miliardami sa nechcela vydať. Slávne ženy, ktoré si zobrali boháčov, no ich majetok nepotrebujú

Napriek tomu, že sa zahľadeli do najbohatších podnikateľov, ich peniaze ani majetok nepotrebujú. Samé sú totiž dobre zarábajúce a slávne a za svoj úspech vďačia tvrdej práci a disciplíne. A hoci si poniektorí myslia, že sa vydali pre peniaze, opak je pravdou. Dôkazom sú totiž ich dlhoročné manželské zväzky, ktoré aj po rokoch stále fungujú.

4. Salma Hayek

Herečka Salma Hayek sa v roku 2009 vydala za francúzskeho obchodného magnáta Françoisa-Henriho Pinaulta a okamžite sa stala jednou z najbohatších žien sveta. Pinault je šéfom spoločnosti Kering, materskej spoločnosti niektorých z najprestížnejších módnych domov na svete vrátane Gucci, Balenciaga a Saint Laurent. Pinault a jeho skupina dohliadajú na značky a vďaka tomu sa udržiava na vrchole indexu miliardárov agentúry Bloomberg. Jeho čistý majetok sa v súčasnosti pohybuje na úrovni okolo 40,6 miliardy.

Pár je spolu od roku 2006, ale herečka ešte kedysi uviedla, že sa za svojho muža pôvodne vydať nechcela. „Myslím, že som tento príbeh nikdy nerozprávala. Rovno ma vzali na súd. Moji rodičia, môj brat, všetci sa proti mne spikli. Mala som fóbiu z manželstva,“ povedala v rozhovore pre časopis Glamour.

V epizóde podcastu Daxa Sheparda Armchair Expert tiež priznala, že si mnohí mysleli, že sa vydala kvôli peniazom. „Keď som si ho vzala, všetci hovorili: ‚Och, je to dohodnuté manželstvo, vzala si ho kvôli peniazom.‘ Ja som na to: ‚No, nech je to akokoľvek, myslite si, čo chcete.‘ Pätnásť rokov spolu a sme silní v láske,“ dodala ďalej slávna herečka.

3. Janet Jackson

Slávna speváčka sa v roku 2012 vydala za svojho tretieho manžela, Wissama al Manu. A hoci jeho status miliardára je predmetom vášnivých diskusií - časopis Forbes ho napríklad odmietol zaradiť na svoj zoznam, niet pochýb o tom, že al Mana, ktorý riadi konglomerát 55 spoločností, je mimoriadne bohatý človek.