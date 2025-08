Keď prišla o bábätko, prekvapila ju vlastná reakcia. Adela s Viktorom si napokon našli vlastnú cestu

Prešla si obdobiami, keď túžila po bábätku, postupne si ale uvedomila zásadnú vec a dnes napokon s gynekológom riešia niečo úplne iné ako tehotenstvo. Adela Vinczeová hovorí o svojej ceste k dieťaťu veľmi uvoľnene, bez príkras či zbytočného obhajovania si vlastných presvedčení a zdá sa, že je v tejto téme už veľmi vyrovnaná. Kedysi to tak však nebolo.

Plyšáky a lego namiesto bábik

Existovalo totiž obdobie, keď všade videla niekoho tehotného a hovorila si, aké je to nefér. „Mala som to asi rok-dva, priznávam, až som si povedala – a mňa takýto život baví? Jedného dňa budem ležať na smrteľnej posteli a poviem si, že moje najkrajšie roky života, keď je človek aktívny, mladý a môže čokoľvek zažiť, som vlastne absolútne odignorovala, lebo som sa sústredila len na tie tehotné bruchá okolo seba a bola som nešťastná? Aké je to neváženie si života v podstate... Že ja tu bojujem o nejaký fiktívny život, ktorý tu možno ani nemá byť, a zahadzujem ten svoj. A keď si človek neváži svoj život, tak prečo by mu mal byť dopriaty ten ďalší? Tak som si hovorila, že ja mám predsa pekný život a to je to, čo je dôležité a za čo som vďačná. A to je bodka, tam nemá človek čo ďalej uvažovať,“ poznamenala v podcaste portálu Najmama.sk moderátorka, ktorá spočiatku po deťoch až tak veľmi netúžila.

Ako dievčatko sa radšej ako s bábikami a kočiarmi hrala s plyšákmi a legom a ani v puberte neboli pre ňu deti témou. Mala predstavu, že raz bude mať deti, pretože to je podľa nej zabehnutá štandardná myšlienka, resp. vzorec existencie ženy. „Ale skôr som rozmýšľala nad tým, že keď budem mať raz auto, ako budem s tým autom chodiť deti rozvážať zo školy a do školy. Mne sa to spojilo s autom a šoférovaním, to bola moja primárna myšlienka a s tým som riešila súvislosti, že ako dám deti do tej sedačky,“ vyznala sa pobavene.

Potom prišlo obdobie prvých vzťahov a Adela stále na dieťa nemyslela. Zlom nastal až vo chvíli, keď jej ako 31-ročnej prehovoril do duše gynekológ.

Je najvyšší čas