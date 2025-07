Vyrovnať sa s tým nedá, no musíte žiť. Kamila Magálová po smrti jediného syna našla spôsob, ako ísť ďalej

„Hovorila som si, že mám jeseň života, oporu v synovi, že sa nemusím ničoho báť a život pekne uplynie,“ hovorí Kamila Magálová pre Denník N. Martin jej bol všetkým – synom, poradcom aj kamarátom. Delili sa o všetko, od športu až po politiku. Spolu trávili dovolenky, spoločné chvíle, rozhovory. Mala taký vzťah so synom, aký si mnoho matiek môže len priať. O to väčší bol šok, keď sa všetko zlomilo v jeden deň. Prežila najťažšie chvíle života, bola na hrane pomyselnej priepasti, no napriek veľkému smútku sa rozhodla nájsť spôsob, ako ísť ďalej.

Tragédia, na ktorú sa nedá pripraviť

21. septembra, tesne pred svojimi päťdesiatymi narodeninami, Martin Magál tragicky zahynul počas zápasu konského póla v Taliansku. „Ja som mala večer predstavenie a keď som prišla domov, jeho priateľka mi napísala, aby som jej zatelefonovala. Povedala mi, že Martin spadol z koňa. Ja na to – bože, zase? A ona, že – ale neprežil to,“ spomínala.

Deti Kamily Magálovej. Foto: 13. komnata ČT

Pri nehode ho kôň katapultoval do výšky, dopadol na zem a utrpel zranenia, ktoré mu odtrhli aortu. Nepomohol mu už nikto.

Smútok pochopí len ten, kto to zažil

„Človek s tým nikdy neráta, že by sa to mohlo stať práve jemu. Jedno je isté. Je ťažké s tým žiť a musíte žiť. Vyrovnať sa s tým nedá, neprejde to, možno je to o to ťažšie, pretože si človek uvedomí, že to je definitíva. A keď je to navyše taký blízky človek," priznala herečka po čase v podcaste PubliQ s Mirom Frindtom.

Jej hlas sa pri týchto slovách lámal, ale bolo v ňom aj čosi nežné – spomienka na to krásne, čo s Martinom prežila. „Od malička bol úžasný, skvelý, vedela som, že sa naňho môžem úplne spoľahnúť, že sa o mňa postará, keď budem stará. Myslím na to krásne, a to ma drží pri živote,“ dodáva otvorene.

Vedel, čo chce – a miloval, čo robil