Na východe zažili nezabudnuteľné momenty. Manželia Bardyovci a ich malé dvojičky majú za sebou veľký deň

Keď na Silvestra priviedla na svet Bibiána Bardyová zdravé dvojičky Leona a Evana, jej manžel Adam nemohol byť šťastnejší. K staršiemu synovi Alanovi tak pribudli do rodinky ďalší dvaja chlapci, ktorí teraz majú za sebou aj svoj veľký deň. Na východe Slovenska, odkiaľ Bibiána pochádza, Leona a Evana pokrstili v miestnom kostolíku. Krásnych slov plných lásky sa však nedočkali len oni, ale aj ich tatko – ten totiž oslávil svoje 32. narodeniny.

Božie dietky

„Let’s get the Bardy started,“ napísal šťastný Adam na sociálnych sieťach, keď sa narodili Leon a Evan. Aj napriek množstvu pracovných povinností, ktoré známy herec a model má, však vie, čo je ozaj dôležité. „V priebehu posledných rokov som bol súčasťou rôznych projektov a aj teraz to sú projekty, ktoré majú rôznu intenzitu, ale ja mám jasne dané priority a rodina je na prvom mieste, dávam si pozor na ten balans,“ uviedol v rozhovore pre portál Diva.sk.

Doma sa v pätici rozhodne nenudia. „Doma je veselo, máme doslova plný dom,“ smeje sa Adam, ktorý manželke Bibiáne so všetkým pomáha a nebojí sa ani prebaľovania či ďalších povinností, ktoré sú spojené s bábätkami.

Nie je to o mieste

Leon a Evan pred časom oslávili pol roka a 26. júla absolvovali rodinnú oslavu krstu. Obaja manželia sa netaja tým, že majú blízko k tradíciám, a tak niet divu, že si želali, aby sa ich synčekovia stali Božími deťmi. Spoločne tak teraz trávia čas so svojimi najbližšími v Bibiáninom rodisku, obci Budimír neďaleko Košíc.