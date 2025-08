Pre mladíka v roztrhanom tričku vymetala aj pavučiny. Studenková si Braňa získala vďaka kuchynskej pomôcke

„A aj keď sme sa v tom vesmíre stretli v takom posunutom čase, som rád, že naše obežnice sa stretli, nastala zrážka a nemohli sme tomu tresku odolať,“ hovorí hudobník a dirigent Braňo Kostka, ktorý takmer 31 rokov stojí po boku hereckej divy Zdeny Studenkovej. Dvojica dnes môže rozdávať rady na šťastný vzťah, no ani ich začiatky neboli jednoduché - o 17 rokov mladší Braňo najskôr Zdene nedôveroval, bol nedobytný a myslel si, že sa s ním len zahráva. Všetko sa zmenilo v momente, keď mu na vrátnici divadla nechala zvláštny darček.

Mladík v roztrhanom tričku

„Mám feeling pre ľudí. Viem, že toto nie, že toto hneď odstrihnem alebo toto áno, že krvná skupina funguje. A tak som zbadala Braňka,“ priznala vo filmovom portréte Juraja Lehotského Zdena Studenková. Dirigenta Branislava Kostku prvýkrát uvidela na skúške hry Pokrvní bratia. Prišiel v roztrhanom tričku, ako by práve vstal. „Prešiel okolo mňa a ja len: tohto ja chcem,“ spomínala si. „Ja som mal Zdenku učiť vokálny part, začali korepetície a hneď som jej padol do oka. Ona mne padla do oka už dávno predtým, pochopiteľne, ako každému,“ prezradil Braňo Kostka.

Zdena Studenková bola v tom čase vydatá za režiséra Stana Párnického a mamou tínedžerky, ktorá nevedela maminho nového priateľa prijať. „Svojej dcére, ktorá mala vtedy 13 rokov, som jasne povedala: Milujem ťa, si moja najväčšia láska, krv mojej krvi, ale ja si život od nikoho, ani od teba, zničiť nenechám... Niesla to ťažko, ale nakoniec sa s tým zmierila,“ prezradila Studenková v knihe s Jánom Štrasserom „Som herečka“.

Myslel si, že je to hra

„Veľmi dlho trvalo, kým to zakceptovala, ale ja som jej to povedala priamo,“ hovorila Zdena Studenková, ktorá s Braňom Kostkom tvorí pár už viac ako 30 rokov. „Neľutujem ani deň, lebo viem, že ten vzťah je absolútne pravdivý,“ povedala otvorene. Jej partner ale priznal, že zo začiatku jej vôbec nedôveroval.