Na známej fotografii z tábora smrti bol aj chlapec z Petržalky. Dvanásťročný Juraj prežil tri koncentráky

To bolo, ako keby ste prešli cez dvere do pekla, ten obraz sa nedá opísať, vravel.

Otecko dostal číslo 14024, jeho brat 14025 a on číslo 14026. „Väzni, čo už boli v Birkenau, nám povedali, že to, že nás tetovali, znamená, že nás nezavraždia hneď,“ spomínal pre Pamäť národa Naftali Fürst, rodným menom Juraj.

Chlapec z Petržalky sa ako šesťročný dozvedel, že je Žid, ktorý musí stále niekam utekať a o niečo prichádzať. Vyhnali ho z rodného domu, z krajiny, pripravili ho skoro o rodinu a takmer aj o jeho vlastný život. Juraj ako zázrakom prežil tri koncentračné tábory, pochod smrti a oslobodenia sa dočkal v táborovom nevestinci.

Juraj po rokoch v Auschwitzi. Foto: Pamäť národa/Postbellum (Archív NF)

Vojna začala, keď opustil dom

„V mojom rozprávaní budem hovoriť neraz, čo je strach alebo zima či hlad. No všetko, čo sme zažili, sa nedá vyjadriť slovami. Neexistujú slová, filmy alebo knihy, ktoré môžu vyjadriť hlad, zimu, plač a strach, ktoré som zažil. Nikto, kto tam nebol, to nemôže pochopiť. Nič, čo zažil, sa tomu nemôže podobať,“ hovoril Naftali Fürst, ktorý sa narodil v roku 1933 ako Juraj Fürst do rodiny drevára v československej Petržalke, ktorá po podpísaní Mníchovskej dohody pripadla Tretej ríši.

S rodinou sa museli presťahoval do Bratislavy, otca mobilizovali a keď sa medzičasom vrátil domov, otecko bol taký zúfalý a nahnevaný, že zobral do rúk sekeru a rozbil všetok pekný nábytok, ktorý sa im podarilo presťahovať. „Moja vojna začala, keď som musel opustiť náš dom,“ vravel Juraj, ktorý mal v tom čase šesť rokov. To najhoršie pre ich rodinu nastalo v roku 1942, kedy začala vláda Slovenského štátu s transportami židovského obyvateľstva.

Juraj s bratom. Foto: Pamäť národa/Postbellum (Archív NF)

Útek z tábora

Jurajova rodina sa deportáciám snažila vyhnúť ukrývaním sa striedavo u rodiny a známych vo Vrbovom, Piešťanoch či Novom Meste nad Váhom, odkiaľ pochádzal Jurajov otec. V mestách a dedinách začal byť pre nich akýkoľvek pobyt neznesiteľný, okrem iného aj preto, že Jurajovým rodičom pomaly dochádzali peniaze, za ktoré kupovali jedlo a často aj skrýšu.

„Vtedy sa otec dozvedel, že stavajú seredský pracovný tábor. Myslel, že pre nás to môže byť východisko, aby sme sa zachránili. 9. mája sme sa tak dostali do Serede. Vysvitlo, že to nebol len pracovný tábor, ale ozaj koncentračný,“ hovoril Juraj.