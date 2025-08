Podala mu jablko a 50 rokov bol šťastný. Staručký profesor z Marečku, podejte mi pero prežil neobyčajný život

Školská trieda bola plná študentov v strednom veku. V tom prichádza staručký, popletený, no dobrosrdečný profesor Hrbolek, sadá si za katedru a začína diktovať prieskumný diktát plný chytákov – „sveřepí šakali zavile vyli...“ Kto by nepoznal kultovú komédiu Marečku, podejte mi pero?

Naoko drobná úloha priniesla vtedy takmer 90-ročnému Františkovi Kováříkovi neobyčajnú popularitu – a to bez toho, aby fanúšikovia obľúbeného filmu tušili, aký život má tento nenápadný starček za sebou. Jedinečný spôsob reči, hrejivá ľudskosť a dobrotivosť neboli podľa jeho kolegov výsledkom scenára. Tak ho za takmer jedno storočie vyformoval neobyčajný život.

František Kovařík. Foto: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu

Vyzeralo to, že neprežije

„Pozri sa, najskôr som sa, prirodzene, musel narodiť, že...“ pousmial sa František Kovařík v dokumente Československej televízie z roku 1972 pri spomienke na svoj život, ktorý sa začal 1. októbra 1886. Jeho otec bol kamenár a František ho už ako malý prehovoril, aby mu svoje remeslo dovolil skúsiť. Z lásky a rešpektu s ním túžil pracovať a neskôr chcel jeho živnosť prevziať. Žiaľ, všetko skomplikoval ťažký zápal pľúc, ktorý František takmer neprežil.

Fyzická práca a dýchanie prachu z kameňa do sotva uzdravených pľúc teda neprichádzali do úvahy. A tak aj keď to mladý František podľa Médium.cz oplakal, otecko ho dal vyučiť za zámočníka. V srdci mal však po celý čas celkom iné remeslo. „Pri jeho kolíske snáď naozaj museli stáť sudičky a všetky tri mu museli dať do vienka lásku k herectvu. Pretože sa s ňou narodil. Divadlo bolo preňho ako magnet, už keď bol malý chlapec,“ spomína na Kovaříka portál Dotyk.

Za trest za veľkú mláku

Rázni rodičia však nemali pre jeho záľubu žiadne pochopenie a slovo komediant považovali za neslušné. Preto keď sa u nich objavil strýko z Ameriky, nezaváhali a v roku 1903 vyslali vtedy len sedemnásťročného Františka za skúsenosťami za veľkú mláku.