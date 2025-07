Prvýkrát zobrala dcéru na obľúbené miesto. Natália Puklušová má len jeden festival, na ktorý s rodinou chodí

Tento rok je pre nich výnimočný. Natália Puklušová si vychutnáva leto plnými dúškami a aj keď jej všade robí spoločnosť aj malá dcérka, nezdá sa, že by bola na príťaž. Wilka Mária je síce ešte stále batoľa, no to rodičom nebránilo, aby ju so sebou prvýkrát zobrali na obľúbený festival. Takto nakoniec spojili príjemné s užitočným.

Stále spolu

Natália na svoju Wilku nedá dopustiť a ona zas pri rodičoch pôsobí absolútne prirodzene a kamkoľvek s ňou idú, vychutnáva si všetko spolu s nimi. Niet preto divu, že ju tentoraz so sebou bez obáv zobrali aj na väčšie podujatie.

Natália s Michalom totiž nedávno zavítali na prírodný festival na Sekierskych lúkach. Ako sa herečka zverila v poste na svojej sociálnej sieti, vraj jediný festival, na ktorý s rodinou chodia. „Najlepší na svete!“ zhodnotila Puklušová a k oduševnenému odkazu pripojila aj krásnu fotku spokojnej Wilky s jazvečíkom v náručí.

Takto vyzerá pohoda na Sekieri