Všetci ju šikanovali, iba on nie. Bruno Ciberej sa s Adelou rozprával aj vtedy, keď to mal zakázané

„Jeden náš sused hovorieval, že zo mňa bude cirkusant,“ hovoril kedysi Bruno Ciberej, ktorý odmalička sníval o tom, že sa stane moderátorom, hoci rodičia s ním mali iné plány. V šoubiznise si nakoniec vytvoril aj celoživotné priateľstvo s Adelou Vinczeovou, na ktorú zo začiatku pôsobil nepríjemne, arogantne a povýšenecky. Keď ju však v práci všetci šikanovali, bol to práve on, kto sa zachoval inak.

Syn profesora

U rodičov v Michalovciach by ste dodnes našli VHS kazety, ktoré si Bruno nahrával ako malý chlapec, keď si doma vytváral vlastné televízne štúdio. Do ruky si zobral noviny a nahrával sa, ako číta správy. „Ono to tam niekde smerovalo,“ spomínal pre Aktuality na časy, keď túžil byť moderátorom, no ako dieťa z učiteľskej rodiny to nemal ľahké. Otec, profesor veterinárneho lekárstva, trval na to, aby mal Bruno vysokú školu, a tak z nutnosti vyštudoval ekonómiu v Bratislave.

„Vedel som, že to nikdy robiť nebudem. Ani sekundu som profesne nerobil to, čo som vyštudoval. Ani ma to nezaujímalo,“ priznával Bruno, ktorý počas vysokej školy obvolával rádiá, kde by mohol skúsiť vysnívanú moderátorskú kariéru. Nakoniec ho vzali do Fun Radia, kde v roku 1997 dostal miesto prekladateľa anglických textov pre moderátorov a na prelome milénia sa k nemu do štúdia dostala aj mladá Adela Banášová. „Stretli sme sa a v rôznych kombináciách sme moderovali popoludňajší free time,“ spomínala Adela a priznala, že ich kamarátsky vzťah sa nezačal idylicky.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/AdelaASajfa/photos/adela-a-bruno/61315146775/?locale=bg_BG&_rdr

Adelu šikanovali

„Keď začínala, bol som prvý človek, ktorý s ňou vo Fun Radiu komunikoval. Boli sme tam taký ,hnusný‘ kolektív, ktorý medzi seba neprijímal nových ľudí. Všetci noví si to skrátka museli vyžrať a ona bola medzi nimi. Bola to šikana,“ prezradil pre Šarm Bruno Ciberej, ktorý sa s Adelou najskôr rozprával len tajne.