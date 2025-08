Dieťatko vám neustále plače a budí sa? Japonskí vedci prišli na skvelý trik, ako ho za päť minút upokojiť

Rozhodujúce je, kedy rodič dieťa uloží do postele.

Väčšina rodičov dôverne pozná frustráciu z neustáleho plaču bábätka, pri ktorom už nevedia, ako by mu pomohli. Niekedy dokážu príčinu rýchlo odhaliť, no v iných prípadoch je to len o hádaní a preto sa japonský tím vedcov a vedkýň rozhodol tento problém dôkladne preskúmať. Nakoniec prišli s univerzálnym riešením, ktoré vraj dokáže upokojiť každé dieťa.

Sledovali ich tep

V rámci výskumu, ktorý publikovali vo vedeckom časopise Current Biology, sledovali reakcie dojčiat na rôzne formy upokojovania. Pomocou EKG prístroja zaznamenávali zmeny srdcovej frekvencie a správania detí v troch bežných situáciách - keď ich matky nosili, v sede držali v náručí alebo tlačili v kočíku.

Inšpiráciou im bola štúdia o cicavcoch, ktoré rodia mláďatá závislé od starostlivosti. Pri psoch, levoch, opiciach a ďalších druhoch si možno všimnúť, že keď samica svoje mláďa zdvihne a začne sa pohybovať, mláďa sa rýchlo upokojí a jeho srdcová frekvencia klesá. Ich experiment nakoniec priniesol niekoľko dôležitých zistení.

Objavili univerzálne riešenie

„Päťminútová chôdza pomohla plačúcim bábätkám zaspať. Prekvapivo sa to však nepodarilo, ak bolo dieťa už predtým pokojné,“ vysvetlila vedúca výskumu Kumi Kuroda na webe japonskej národnej agentúry pre výskum a vývoj RIKEN. Zo sledovaných detí všetky do konca päťminútovej prechádzky prestali plakať, ich tep sa znížil a približne polovica z nich zaspala.

Druhé zistenie ukázalo, že len držanie plačúceho bábätka v sede nepomáha. Srdcová frekvencia dojčiat stúpala a plakali ďalej. Vďaka postupu, ktorý zvolili, mohli presne sledovať, ako na deti vplýva akákoľvek drobná aktivita alebo manipulácia a zistili, že sú mimoriadne citlivé na každý pohyb svojej matky.