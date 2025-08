Až neskôr pochopil, prečo ho rodičia nepodporovali. Herectvo je podľa Kristiána Barana hlavne o jednom

Kristián Baran sa nenápadne objavil na obrazovkách a dnes patrí medzi najvýraznejších mladých slovenských hercov. Diváci si ho obľúbili nielen vďaka jeho hereckému talentu v seriáli Sľub, ale aj pre energiu, ktorou zažiaril vo víťaznej tanečnej šou Let’s Dance. Ako prezradil pre magazín Closer, cesta k tomuto bodu však bola plná pochybností. A tie prichádzali z miest, odkiaľ by čakal oporu – z domu.

V rodičoch podporu nenašiel

„Na začiatku to bolo ťažké – úplne som nechápal, prečo ma nepodporujú,“ priznal Kristián v úprimnom rozhovore. Časom však pochopil, že za postojom jeho rodičov nebola zlá vôľa. „S odstupom času som si tak uvedomil, aké obdobie vtedy bolo. Nešlo o to, že: ,Ja neviem umenie, fuj.‘ Ale či ma to reálne uživí,“ povedal otvorene.

Slovenská umelecká scéna v tom čase neponúkala veľa možností na stabilné živobytie. No Kiko napriek tomu vytrval.

Hral by aj zadarmo