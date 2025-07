Dlho očakávaný deň je tu. Hviezda Dunaja Barbora Bezáková sa pred príchodom bábätka bojí iba jednej veci

Ako sa zvykne hovoriť, má to už za pár. Barbora Bezáková, ktorú si televízni diváci spájajú so seriálmi Druhá šanca či Dunaj, k vašim službám, sa totiž balí do pôrodnice, keďže termín pôrodu už je za rohom. Spolu s manželom, českým hercom Františkom Maňákom, sa na svojho prvého potomka nesmierne tešia a umelkyňa ešte pred pôrodom v rozhovore pre Šarm stihla prezradiť, ako u nich doma vyzerali posledné dni pred príchodom bábätka aj to, z čoho má obavy.

Nehrotí to

Keď známa herečka rok po svadbe všetkých prekvapila krásnou novinkou, že pod srdcom nosí bábätko, fanúšikovia boli nadšení. „Dievčatko alebo chlapec? Tu máte odpoveď. Už sa na teba tešíme! Tvoji rodičia,“ prezradila Barbora v príspevku na sociálnej sieti, že čaká syna.

Termín pôrodu stanovili umelkyni podľa výpočtu lekárov na posledný júlový deň. „Posledné dni pred pôrodom sú dosť hektické. Myslela som si, že si to zariadim tak, že budem viac odpočívať, ale asi ma viac vnútorne motivuje to, že budem odpočívať po pôrode. Takže chcem teraz do pôrodu ešte všetko stihnúť,“ povedala v rozhovore ešte príchodom bábätka známa herečka.

S manželom sa zúčastnili dvoch svadieb a po návrate domov sa ešte pustili do rekonštrukcie izbičky pre synčeka. „Ešte stále to nevyzerá tak, ako by som si predstavovala, stále ma chytá ‚hniezdenie‘ a nutkanie všetko veľmi poctivo upratať. Hľadám si však čas aj na ten odpočinok, nehrotím to a cítim sa dobre,“ dodala umelkyňa, ktorá si energiu chce šetriť iným smerom.

Zároveň vysvetlila, prečo z pôrodnice nemá stres.

Musela to spracovať