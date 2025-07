Niekedy si musia vybrať, či zaplatia jedlo alebo terapiu. Doprajme Kristiánovi a Leovi šancu na lepší život

Dve malé deti. Dve vážne diagnózy. Jedna rodina, ktorá sa napriek všetkému nevzdáva. Príbeh Kristiánka a Leuška je bolestivý aj nádherný zároveň – plný výziev, vyčerpania, ale najmä bezhraničnej rodičovskej lásky. A práve teraz potrebujú našu pomoc. Na portáli ĽudiaĽuďom.sk je spustená verejná výzva, ktorá môže zmeniť ich budúcnosť.

Začalo sa to predčasným narodením

Keď sa pred desiatimi rokmi narodil Kristián, rodičia boli plní očakávania a radosti. I keď prišiel na svet predčasne, verili, že všetko bude v poriadku. Spočiatku nič nenasvedčovalo tomu, že ich čaká dlhý a náročný boj.

„Kristiánko bol nežný a tichý. No čoskoro sme si všimli, že niečo nie je v poriadku. Nerozprával, nepozeral sa nám do očí, neodpovedal na svoje meno. Záchvaty hnevu, nekontrolovateľný krik, nespavosť. Bolo to, akoby žil vo svojom svete, do ktorého sme nemali prístup,“ spomína jeho mama.

Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Po viacerých vyšetreniach padla diagnóza – autizmus. Odvtedy sa rodina ocitla v nekonečnom kolotoči terapie, liekov, psychologických a psychiatrických vyšetrení.

Dnes má Kristián 10 rokov a trpí ťažkou formou autizmu, inkontinenciou a vážnymi psychickými ťažkosťami. Užíva niekoľko liekov – vrátane antidepresív – kvôli sebapoškodzovaniu a samovražedným myšlienkam. Má najvyšší stupeň zdravotného postihnutia (ZŤP VI) a vyžaduje nepretržitú starostlivosť.

Leuško mal byť ten zdravý. Osud však rozhodol inak

Keď sa narodil Leo, rodičia dúfali, že tentoraz bude všetko inak. Že aspoň jedno z ich detí bude zdravé. No po čase si začali všímať, že aj Leo neprospieva tak, ako by mal.

„Nesedel, neštvornožkoval, nehýbal pravou rúčkou, nedokázal spať na pravej strane. No napriek tomu nás lekárka odbila slovami: nehľadajte problémy tam, kde nie sú,“ hovorí mamička.

Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Až po dvoch rokoch sa dozvedeli, že ich syn trpí detskou mozgovou obrnou – pravostrannou spastickou hemiparézou a hemiplégiou. K tomu inkontinencia, porucha reči, a začínajúca sa skolióza. Prognózy neboli nádejné – Leo možno nikdy nebude chodiť ani rozprávať.

Ale mama sa rozhodla, že to nevzdajú. A bojovali. Terapie, rehabilitácie, fyzioterapia, logopédia. Deň za dňom, mesiac za mesiacom.

Dnes Leo kráča. S ťažkosťami, no kráča. Dokonca spieva a snaží sa rozprávať. Aj on má uznané ZŤP v najvyššom stupni. No jeho stav si vyžaduje neustále terapie. Každé prerušenie znamená krok späť.

Bežný deň plný nebežných výziev