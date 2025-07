Zaľúbil sa, keď jej držal pištoľ pri hlave. Hynek Čermák a o 21 rokov mladšia Veronika ustáli aj rozchod

Diváci ho poznajú z projektov, v ktorých neraz stvárnil drsniakov či gangstrov. Než sa dostal do povedomia verejnosti, Hynek Čermák však pracoval ako vyhadzovač a ochrankár, čo sa mu pri viacerých filmovačkách napokon hodilo. Málokto ale vie o jeho živote viac než to, čo o ňom koluje v bulvárnych plátkoch – že je to drsniak s vášňou pre fotenie aktov a slabosťou na omnoho mladšie ženy. O talentovanom hercovi by sa pritom dalo písať omnoho viac.

Umelecká rodina

Hynek vyrastal v umeleckom prostredí. Jeho rodičia sa stretli už na strednej výtvarnej škole. Mama neskôr nasmerovala svoje kroky na bábkoherectvo na DAMU a otca život zavial na filmovú réžiu na rovnakej škole. „Myslím, že bez toho, aby ma rodičia nejako cielene smerovali, nakoniec mňa aj sestru doviedli k umeleckej profesii,“ poznamenal Hynek pre Krajské listy.

Jeho cesta k divadlu nebola taká priamočiara ako v prípade jeho rodičov. Hoci si už ako štrnásťročný vyskúšal prijímačky na konzervatórium, nezobrali ho. Nakoniec teda skončil na strojárskom učilišti, kde to dotiahol až do maturity a potom začala jeho duša prahnúť po celkom inej profesii – mladý Hynek zatúžil stať sa pilotom. Vybral sa preto na pohovor na vojenskú vysokú školu, na ktorom však počas zdravotných testov rýchlo pohorel a so snom, že raz bude v lietadle brázdiť oblohu, sa navždy rozlúčil.

Herec bezdomovec

Sklamaný zamieril predsa len na DAMU, ktorá sa mu napokon stala osudovou. Krátko po škole pritom jeho život nevyzeral práve najružovejšie. Spočiatku totiž nemal kde bývať a neraz prespával i na lavičke. „Bol som bezdomovec, pomáhalo mi mnoho priateľov, ale niekedy sa stalo, že ma mali aj plné zuby,“ poznamenal úprimne muž, ktorý v tom čase hral i v divadle, no zároveň holdoval alkoholu, čo mu každodenné fungovanie veľmi sťažovalo.

„V zime som dokonca nocoval u jedného kamaráta v kancelárii pod stolom. Vtedy som zrovna hral svätého Václava a najhoršie zo všetkého bolo nájsť ráno nejakú sprchu, aby som kolegom nesmrdel. To bolo blbé obdobie,“ priznal pred časom pre magazín Pátek. V jednej chvíli sa však jeho život obrátil o stoosemdesiat stupňov.