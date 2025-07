Transrodová modelka našla šťastie napriek slovenským zákonom: Odmala som chcela byť ženou v manželstve

Odmalička cítila, že je iná. V drobných gestách hľadala cestu k svojej ženskosti, roky žila v neistote a predstava, že by mala byť mužom a hlavou rodiny, v nej vyvolávala smútok. Transrodová modelka Charlotte Luna Urban mala 18 rokov, keď sa mame zdôverila s tým, že sa cíti ako žena. Neskôr sa stala hlasom ľudí s podobným životným príbehom ako je ten jej a hoci sa dnes vo verejnom priestore objavuje menej, je ochotná ozvať sa vždy, keď vie, že to bude mať zmysel.

Charlotte si prešla všeličím, no nakoniec našla svoje šťastie po boku milovaného muža, ktorého si zobrala aj napriek prísnym slovenským zákonom.

Bála sa chodiť von

Charlotte si na základnej škole prešla tvrdou šikanou. „Keď som mala asi trinásť rokov, chalani z okolia Spišskej Novej Vsi, odkiaľ pochádzam, vytvorili na Facebooku skupinu, kde si posielali moje fotky z Instagramu. Písali si, že ma treba obesiť na mojich vlasoch alebo že ma treba zabiť. Napokon ma do skupiny pridali, nech si to prečítam,“ opísala v rozhovore pre SME a dodala, že aj napriek tomu, aké náročné chvíle prežila, vie o svojom príbehu otvorene hovoriť a nechce, aby si podobnými situáciami prechádzali aj iní transrodoví ľudia.

Inšpirovalo ju to k aktivizmu a k boju za práva ľudí z tejto komunity. Pozývali ju do mnohých rozhovorov, otvorene o tejto téme hovorila aj na sociálnych sieťach, no nebrala pri tom ohľad na seba. Dokázala sa vyrovnať aj s odsúdením a nenávistnými komentármi, no časom toho bolo už priveľa a keď sa počas prechádzok začala zamýšľať nad tým, či ju na ulici niekto nezbije, musela tieto aktivity vedome stopnúť.

Vždy sa cítila ako typická žena

„Dostávala som správy o tom, že pedofil, ktorý ma ako dieťa chytil, ma mal zabiť a znásilniť. V mnohých rozhovoroch som hovorila stále to isté dookola, až som sa to naučila ako báseň na Hviezdoslavovom Kubíne,“ vysvetlila Charlotte v rozhovore pre Denník N s tým, že sa od seba začala vzďaľovať a tak sa z verejného priestoru stiahla a dnes svoj život žije oveľa viac v ústraní a to aj kvôli láske.

Charlotte sa nedávno vydala. Hoci je na nenávistné prejavy, žiaľ, už zvyknutá, nechce, aby im bol vystavovaný aj jej manžel a súkromie si preto o to viac chráni. Pred svadbou však zažila aj situácie, ktoré ju milo prekvapili.