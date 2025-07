Zo Zvolena sa šíri vlna ľudskosti. Chlapec na vozíku spája motoristov gestom, ktoré nikoho nič nestojí

Most ponad jednu z ciest vo Zvolene sa pre mnohých vodičov stal známym miestom vďaka neobyčajnej dvojici. Chlapec, ktorý je na vozíku, tam so svojou mamou trávi čas pozorovaním premávky – najmä áut a kamiónov, ktoré miluje. Ich pravidelná prítomnosť neostala nepovšimnutá. Ľudia sa spojili, aby mu drobným gestom spríjemnili dni. Svoj postreh na sociálnej sieti zdieľal aj Zvolenčan Miroslav, ktorého stretnutie s chlapcom oslovilo natoľko, že sa oň podelil s ostatnými.

Motoristov spojilo milé gesto

„Pravidelne, takmer každý deň, stretávam na moste k zimáku ponad Lučeneckú cestu pani s chlapcom na vozíku, ako sa dívajú z mosta na autá a na svet okolo. Nejako sa mi jazda či už popod most alebo cez most neráta, ak tam nie sú. Dnes som ich stretol na križovatke pri zámku, strieborné auto a chcem vám len odkázať, že ak to budete čítať, urobilo mi neuveriteľnú radosť spraviť radosť mladému mužovi na vozíku tým, že som to trochu potúroval,“ napísal Miroslav na Facebooku.

Foto: Facebook, skupina ZVOLEN - fórum

Jeho slová sa dotkli mnohých ďalších ľudí, ktorí sa podelili s podobnými skúsenosťami. Ukázalo sa, že chlapca vídavajú pravidelne a mnohí mu tiež prejavujú radosť trúbením či mávaním. Vodič kamiónu Erik spomenul, že vždy, keď chlapca zbadá, trúbi a kýva mu.

„Už z diaľky viem, že tam je a snažím sa čo najviac mu urobiť krajší deň. Neviem si predstaviť, čo by bolo a ako by to bolo, keby sme na tom opačne. Preto ďakujem za zdravie, aké mám. A jemu prajem, nech má všetko, čo potrebuje k lepšiemu a hlavne šťastnejšiemu životu,“ uviedol.

Zatrúbte mu, poteší sa

Peter zas vždy pustí majáky a hlasno zatrúbi. Ján napísal, že keď mu chlapec zakýva a ukáže palec hore, je to pre neho krásny pocit. Do diskusie sa zapojila aj Michaela, ktorá opísala jeden silný moment: „Stretávam ich tam tiež dennodenne. Aj dnes tam stáli. Raz som videla, ako prišiel až k nemu motorkár. Poriadne mu zatúroval. Chlapec bol veľmi šťastný, ja som mala z nich zimomriavky.“