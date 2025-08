FOTO: To nemôže byť ten istý človek, žasli ľudia. Mladíkova úžasná premena vyrazila dych miliónom

Vlasy sú vraj korunou krásy a práve preto sa v mnohých prípadoch stáva, že so zmenou účesu človek nadobudne aj vyššie sebavedomie a na chvíľu sa cíti byť úplne novým stvorením. Niečo podobné sa stalo aj v prípade tínedžera zo Severnej Karolíny, ktorému nový zostrih podľa ľudí zachránil reputáciu.

Nerád sa strihá

Thai Nguyen sa úprave pánskych vlasov venuje už niekoľko rokov a vzhľadom na tisíce fanúšikov, ktorí jeho prácu oceňujú na sociálnych sieťach, je zjavné, že je vo svojej profesii naozaj dobrý. Viackrát sa mu podarilo na videu zachytiť premenu, ktorá vyvolala hlasné reakcie a inak to nebolo ani v tomto prípade.

„Nerád sa strihám, ale moja rodina sa rozhodla, že mi daruje PlayStation 5, ak to urobím,“ vysvetľuje mladík vo videu, ktoré mnohým vyrazilo dych. Rozhodol sa, že ak sa už musí domov vrátiť s novým zostrihom, bude to stáť za to. Do tamojšieho salónu preto cestoval dve a pol hodiny.

Foto: TikTok/nguyensteadycutting

Stálo to za to

„Máš 17 rokov a nerád sa striháš? Nechceš vyzerať sviežo pred dievčatami?“ pýtal sa Thai mladého Američana, ktorý mu pohotovo odpovedal, že dievčatá ho majú radi presne takého, aký je. Barbier sa však nedal a sľúbil mu, že po „zmrzlinovom“ účese, ktorý má práve na hlave, nezostane ani stopa.