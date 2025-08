Fajčila, pila a ani nevedela, či ju frajer skutočne chce. Emu Müller zmenil až pobyt v strede ničoho

Keď bola ešte dieťa, potláčala svoje prirodzené ja a nemala potuchy, kým v skutočnosti je. „Myslela som si, že je niečo so mnou zle, aj som sa stretávala s takými názormi. Ľudia, ktorí ma nedokázali hneď niekam zaradiť, si zvyčajne mysleli, že som divná,“ vyznala sa Ema Müller nedávno v Sajfa šou. Dcéra moderátorky Sone Müllerovej a slovenskej speváckej legendy Richarda Müllera samu seba hľadala extrémne dlho, no napokon sa našla. A ako dnes s odstupom času hovorí, najviac zo všetkého jej v rámci sebapoznania pomohol práve jeden konkrétny krok, na ktorý musela nazbierať odvahu a za ktorý si dodnes ďakuje.

Sama proti všetkým

Za zvláštny pocit vykorenenosti, ktorého sa v tínedžerskom veku nevedela zbaviť, mohla do istej miery aj popularita oboch jej rodičov. „Ľudia si o mne urobili mienku bez toho, aby ma poznali, a väčšinou bola negatívna. Možno za tým bola aj závistlivosť a žiarlivosť alebo som bola, naopak, obľúbená len preto, akých som mala rodičov. Ja som ani nevedela, či ten frajer, sused, s ktorým som chodila, ma naozaj chcel alebo chcel som mnou len chodiť na otcove koncerty. Úplne som sa v tom strácala,“ priznala úprimne sympatická tmavovláska.

Pocit sebaistoty si v tom čase dodávala po svojom. „Bola som veľmi proti svetu, aj médiá ma dávali do takej škatuľky, že‚ fajčí, pije a nemá ani 18...‘ a ja som just fajčila a pila, just som išla proti tomu svetu, lebo som mala pocit, že svet ide proti mne. Trieskala so mnou puberta a ja som nevedela, aká som. Nevedela som, čo z toho, aká som, je ochrana, čo pretvárka, čo namyslenosť, kde som pyšná a kde svoja, rýdza,“ vyznala sa dnes 31-ročná Slovenka, ktorá však už dlhodobo žije v zahraničí, konkrétne v Paríži a popri blogovaní a budovaní si vlastnej značky sa venuje influencerstvu v oblasti módy.

V šestnástich v strede ničoho

Dnes Ema pôsobí pohodovo a sebavedome a prirodzenosť, s akou pridáva príspevky na svoje sociálne siete a tvorí blogy, inšpiruje snáď každú ženu (nielen) v jej veku. K tomu, aby sa oslobodila a vykročila za uvoľnenou verziou svojho ja, však dospela veľmi postupne a ako aj s odstupom času konštatuje, najviac zo všetkého jej v tomto smere pomohla práve jedna konkrétna vec.