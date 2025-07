Slávna herečka Gillian Anderson otvorila Pandorinu skrinku túžob. Toto všetko ženy naozaj chcú?!

Tieto autentické, neupravené listy žien osvetľujú tému túžby v celej jej komplexnosti: od erotiky cez materstvo až po zúfalú potrebu byť vypočutá.

„Sú tu anonymné listy od žien všetkých vekových kategórií, rôznych národností, krajín a kultúr celého sveta. Je to ako kompilácia žien zo všetkých kútov Zeme. Sú tu naozaj dojímavé, emocionálne, aj drsné príbehy. Nikdy predtým tie ženy nič nenapísali, ani nehovorili o svojich vnútorných túžbach a predstavách. Ale boli dosť odvážne, aby poslali svoj list na portál a dostal sa ku mne,“ povedala Gillian Anderson.

Keď hovoríme o sexe, hovoríme o ženskosti a materstve, nevere a zneužívaní, súhlase a rešpekte. Ale tiež o spravodlivosti a rovnosti, láske a nenávisti, rozkoši a bolesti.

A predsa o sexe mnohí z nás z rôznych dôvodov nehovoria. Svoje najhlbšie, najintímnejšie obavy a predstavy držíme zamknuté v sebe, až kým sa neobjaví niekto, kto má kľúč.

Foto: Ikar

A toto je ten kľúč. Herečka Gillian Anderson v knihe predstavuje anonymné listy stoviek žien z celého sveta (spolu so svojím vlastným anonymným listom) a umožňuje nám tak nahliadnuť do ich tajných erotických fantázií.

„Milá Gillian“ bola výzva pre ženy, aby sa podelili o svoje erotické fantázie, myšlienky a pocity, ktoré mnohé z nás nosia v hlave, no zriedkavo o nich hovoria nahlas. Bola to príležitosť zhromaždiť hlasy žien z celého sveta do novej knihy o predstavách, a to pre novú generáciu. „Moji vydavatelia vytvorili stránku, kam bolo možné anonymne posielať listy. A čakali sme…“ popisuje Gillian Andersonová. „Napísali nám ženy, ktoré dosiaľ nikomu neprezradili – ani nahlas, ani na papieri – svoje sexuálne tajomstvá s výnimkou tých, ktoré im unikli pri poháriku s dobrou priateľkou alebo v rozhovore s partnerom.“

Písali tínedžerky, ktoré ešte len čakajú na svoju prvú sexuálnu skúsenosť, nezadané ženy, ktoré sa ocitli v nekonečnom kolobehu známostí cez internet a jednorazoviek. Vyčerpané matky malých detí, vydaté ženy alebo ženy žijúce v dlhodobom partnerstve, frustrované stereotypom. Písali aj transrodové ženy a osoby, ktoré sa identifikujú ako nebinárne. Ženy po šesťdesiatke a sedemdesiatke, ktoré zistili, že je potrebné hovoriť aj o sexe po menopauze.

Kniha Túžba si okamžite po vydaní získala silnú čitateľskú i odbornú odozvu. Kritici ocenili nielen formát, ale najmä etickú čistotu projektu, v ktorom sa nesnaží hovoriť za ženy, ale dáva im priestor, aby hovorili samy za seba. Je to odvážna kniha, ktorú by si mali prečítať aj muži, aby konečne pochopili svoje polovičky a ženy ako také.

Gillian Anderson

Cenami ovenčená filmová, televízna a divadelná herečka. Popri iných cenách dostala aj dve ocenenia Primetime Emmy, dva Zlaté glóbusy, tri Ceny Združenia filmových a televíznych hercov a divadelnú cenu Evening Standard. Okrem hereckej práce je Gillian celosvetovo známa aj vďaka svojmu aktivizmu a charitatívnej práci.

Foto: Ikar

Spolu s Jennifer Nadelovou napísala knihu názvom We: A Manifesto for Woman Everywhere, ktorú denník Sunday Times zaradil do rebríčka bestsellerov, a v roku 2023 založila značku wellness nápojov G Spot, ktorá povzbudzuje ženy, aby prijali svoju jedinečnú silu. V roku 2016 dostala Rad britského impéria (OBE) za zásluhy v oblasti dramatického umenia. Žije v Londýne so svojimi tromi deťmi.

Z anglického originálu Want (Bloomsbury, Great Britain 2024) preložila Andrea Vargovčíková.

Milan Buno, knižný publicista