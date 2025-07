Chcel vyskúšať všetko. Keď moderátor Jopo zišiel zo správnej cesty, zachránili ho dve Kubánky a rodina

Kto by si nepamätal markizácku hudobnú reláciu Deka a jej dlhoročnú tvár Jozefa Poláčeka, známeho pod prezývkou Jopo? Charizmatický moderátor bol u mladých v neskorých 90. rokoch veľmi populárny a aj si to patrične užíval – až do momentu, keď už slávu nedokázal ustáť. Vyrastal síce v usporiadanej rodine, no ani dobrá výchova ho napokon neochránila pred prešľapmi, o ktorých s odstupom času otvorene hovorí.

Foto: Instagram @jopo.tv

Mnohí nárast popularity v mladom veku neustoja a zablúdia na zlé chodníčky. Jopo o tom vie svoje, tiež totiž v mladosti niekoľkokrát zišiel zo správnej cesty – ako sám hovorí, žil život ako na húsenicovej dráhe a nebránil sa ani zakázaným látkam. „V podstate to bolo doslova: sex, drogy a rokenrol,“ priznal s odstupom času pre týždenník Šarm. „Aj keď som dobrý chlapec z katolíckej rodiny, mám aj svoje temné stránky. Takže som si užil všetko, naozaj že všetko,“ ozrejmil kedysi pre portál Vanity Fail. „Dnes viem, že to bola hlúposť. No ja som taký, chcem vyskúšať všetko. To je moja chyba,“ priznal otvorene pre Plus Jeden deň.

Ďakuje Pánu Bohu

Zakázané látky bral príležitostne až do svojej štyridsiatky, keď si uvedomil, že so sebou musí niečo robiť. „Mám poznanie všetkého, čo to je, čo to s tebou robí, mám poznanie, akí sú ľudia, ktorí berú drogy. A dnes viem, že to bola hlúposť,“ vyhlásil pre Šarm bývalý Markizák.

Foto: Instagram @jopo.tv

„Neuveriteľne som si to užil aj ako dvadsiatnik, aj ako tridsiatnik, naozaj som mal všetko. A som veľmi rád, ďakujem doteraz Pánu Bohu, že som to aj prežil, že vôbec žijem, že proste nie som niekde pod zemou, že som neskončil zle,” dodal Jopo pre Topky. Najviac zo všetkého mu pritom v kritickom období pomohla podľa vlastných slov terapia. „Lebo sám to nedá nikto,“ skonštatoval a opísal kroky, vďaka ktorým sa dostal zo závislostí postupne von.

„Najskôr som si povedal, že musím s určitými vecami prestať. Našiel som si svoju doktorku, psychoanalytičku. Pamätám si, ako som jej zaklopal na dvere a hovorím jej: Pani doktorka, som aj bohatý, aj mám všetko, nič mi nechýba, ale nie som šťastný. Čo s tým môžeme urobiť?“ opísal Jopo, ktorý by rád svojím príkladom dnes pomohol druhým. „Nech ľudia pochopia, že sa s tým nemusia boriť sami,“ poznamenal.

Veľké zmeny

Jopo si počas terapie prešiel viacerými veľkými zmenami. Prvou a tou najdôležitejšou bolo, že prestal klamať a postupne sa mu podarilo dať stopku i svojmu zhýralému životnému štýlu, asociálnemu správaniu a napokon sekol aj s drogami. A práve v tom čase mu prišiel do života veľký dar.