Keď ho volali piť, on išiel radšej domov. Hana Zagorová venovala Štefanovi Margitovi aj posledné slovo

„Štefan mi stál za to čakanie. Je to človek môjho života. Na druhú stranu viem, že sa musíte o svoj vzťah starať, aby bol v harmónii,“ hovorievala legendárna Hana Zagorová, ktorá po boku operného speváka Štefana Margitu strávila 30 rokov života. V relácii Sieň slávy spevák priznal, že sa s manželkou nikdy nehádali a tie najťažšie chvíle prežívali až v posledných momentoch speváčkinho života.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=923780469540559&set=pb.100057258437793.-2207520000&type=3

Bože, tá je ale namyslená!

Štefan Margita obdivoval Hanu Zagorovú dlhé roky, bola jeho platonickou láskou a keď ju prvýkrát uvidel naživo na schodoch štátnej opery, ihneď využil šancu a prihovoril sa jej. Zalichotil jej, aká je úžasná, no ona ho odbila. „Bože, tá je ale namyslená!“ zaspomínal si podľa portálu Vlasta.cz na situáciu, ktorú Zagorová zachránila tým, že ho pozvala na svoj narodeninový večierok. Na ten moment speváčka nikdy nezabudla a vždy hovorila, že by ho chcela prežiť znovu.

„Som šťastná. Ak by som mala vrátiť čas, rada by som prežívala znova svoje detstvo. A potom deň, keď som sa zoznámila so Štefanom,“ vyznala sa pre iDNES.cz Hana Zagorová, ktorá sa do Margitu zamilovala, hoci bola vydatá, mala 46 rokov a on bol o 10 rokov mladší. Vtedajšiemu manželovi, hercovi a tanečníkovi Vlastimilovi Harapesovi sa priznala, že sa zamilovala do Štefanovho hlasu, no rozvádzať sa spočiatku nechcela.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/margitastefan/posts/pfbid02SH6hqT92Ecio43DF173Wzizh1xQE2vXTuJXBP736Q7YNtSEczfrSm5BYeNrbpMMrl

Zatraceně mi stál za to

„A ja som jej povedal naopak: choď za hlasom svojho srdca. Rozvedieme sa. Koniec. Basta. No a vydržalo im to,“ spomínal podľa iDNES.cz speváčkin prvý manžel. Štefana Margitu si vraj vzala len 22 hodín po tom, čo sa oficiálne rozviedla. „Štefan mi za to čakanie stál. Je to človek môjho života,“ hovorila neskôr otvorene Zagorová, ktorá pre svojho druhého manžela bolo ochotná obetovať aj kus svojej kariéry.