Zbohom, nechávaš ma tu v slepých uličkách. Títo speváci sú v našom srdci aj po tom, ako odišli do neba

Predstavte si, že máte moc priviesť späť niektorých z najväčších hudobníkov minulosti. Koho by ste si vybrali? Bola by to legenda, ktorá formovala celé generácie, alebo niekto, koho predčasný odchod vás prinútil premýšľať nad tým, čo by mohlo byť? Týchto slávnych hudobníkov svet miloval a hoci tu už nie sú, vďaka ich hudobnej tvorbe "žijú" aj naďalej...

4. John Lennon

Slávny "chrobák" je dodnes hudobnou legendou. A jeho smrť 8. decembra 1980 šokovala celý svet. Spoluzakladateľ, jeden z hlavných vokalistov a gitarista skupiny Beatles, tu po sebe zanechal nesmrteľné hity, ako Let it be či Imagine.

Čo však o ňom možno mnohí nevedeli, John Lennon nebol len hudobníkom, ale aj manželom a otcom. Prvorodeného syna Juliana mal s prvou manželkou Cynthiou, matkou jeho druhého syna Seana bola Yoko Ono. Medzi chlapcami je 12 rokov rozdiel a práve Sean sa narodil rovnako ako jeho slávny otec, 9. októbra, píše portál teraz.sk.

3. Freddie Mercury

Frontman rockovej kapely Queen sa preslávil svojou extravagantnou pódiovou osobnosťou a pozoruhodným hlasovým rozsahom štyroch oktáv. Zomrel 24. novembra 1991 a fanúšikovia ešte aj dnes, vyše 30 rokov po jeho smrti milujú ich piesne a na sociálne siete píšu aj takéto komentáre: „Stále sa neviem spamätať z toho, aký úžasný hlas mal Freddie. Jednoducho ma to ohromí. Piesne, ktoré som počul už mnohokrát, ma zrazu ohromia svojou neuveriteľnou brilantnosťou. Je ťažké sa odpútať od mojich obľúbených, pretože ma stále tak fascinujú,“ znie len jeden z mnohých príspevkov od Freddieho priaznivcov.