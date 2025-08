Keď ochutnala chobotnicu, hľadala ju polícia. Klebetnicu Kelišovú z trilógie Slunce, seno miloval celý štáb

Keď Zdeněk Troška v 80. rokoch obsadzoval postavy do svojej komédie Slunce, seno, jahody, nemusel chodiť ďaleko. Odpoveď našiel priamo v Hošticiach. A medzi miestnymi objavil aj Mariu Švecovú, ženu, ktorá sa do dejín českej kinematografie zapísala bez jedinej hereckej školy – stačilo, že bola sama sebou.

Predstaviteľka legendárnej klebetnice Kelišovej sa narodila 17. júla 1909 v legendárnych Hošticiach, ešte v čase Rakúsko-Uhorska. Žiaľ, ako uvádza portál Dotyk, o jej rodine alebo zamestnaní predtým, ako sa stala hviezdou komediálnej trilógie, nie je nič známe. Vieme len to, že celý život prežila v tejto juhočeskej dedine a nikdy ani len nepomyslela na to, že by mohla hrať vo filme. Až kým si ju nevšimol Troška.

„Nemusela nič hrať, iba som sa jej snažil pomôcť zbaviť sa trémy a ostychu. Potom už bola sama sebou," popísal, prečo si ju do svojej komédie vybral.

Bola "od rany", ale nie drzá

Kým si iné herečky snívajú o hlavnej úlohe celý život, Marie Švecová sa stala hviezdou vo svojich 74 rokoch. A to len tým, že do kamery preniesla svoju ráznu, úprimnú a pohostinnú osobnosť. Kelišku nemusela hrať – ona ňou jednoducho bola.

Jej sesternica, herečka Marie Pilátová (vo filme mama Vencu Konopníka), však upozorňovala, že filmová Keliška bola predsa len o čosi „ostrejšia“ než tá skutočná. „Vôbec nebola taká Keliška, ako ju ukazovali. Bola od rany, moc si toho nenechala, ale drzá ako vo filme – to nie,“ povedala v dokumente Slunce, seno, 30 let!

No čo mali filmová aj skutočná Keliška spoločné? Lásku k ľuďom, pohostinnosť a vychýrené kuchárske umenie. „Pani Švecová výborne varila. Pozývala nás čo chvíľu na obed do svojej chalupy, s celým štábom sme sa tam vždy skvele naobedovali,“ hovorí s úsmevom aj Jiří Lábus, alias živočichár Béďa.

Klebetnica, ktorá nikdy nebola klebetnicou