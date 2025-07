Sedemnásť dní ju držal v miestnosti veľkej ako rakva. Dievča únoscu prekabátilo tak, že sa išiel udať sám

„Môj život je teraz presne to, čo som vždy chcela – dvaja rodičia, ktorí ma milujú, súrodenci, ktorí sú úžasný, manžel a dve deti.“ Táto veta by s vami pravdepodobne nič neurobila, ak by ste nevedeli, že ju po rokoch mohla povedať žena, ktorej príbeh sa zapísal do histórie kriminalistiky pod názvom Dievča v stene. Katie Beersová mala len deväť rokov, keď ju uniesol ich rodinný známy. John Esposito ju potom držal 17 dní v podzemnom bunkri. Malé dievčatko, ktoré si prešlo peklom, napokon skúsilo na väzniteľa psychologickú hru a zneistili ho natoľko, že sa sám udal.

Foto: Reprofoto CBS

Klameš a vymýšľaš si

Katherine Beersová sa narodila 30. decembra 1982 na Long Islande, kde vyrastala so svojou mamou a starším nevlastným bratom. Jej matka deti zanedbávala a Katie často nechávala v starostlivosti krstnej matky Lindy a jej manžela Sala. Keď ľudia počujú slovné spojenie krstní rodičia, predstavujú si vrúcnych a milujúcich ľudí, no Linda a Sal boli úplným opakom. Krstná mama Katie využívala ako otrokyňu, nútila ju robiť všetky domáce práce a krstný otec ju zneužíval.

„Bola som sexuálne, fyzicky, emocionálne a verbálne zneužívaná,“ prezradila po rokoch pre ABC News Katie. Keď o sexuálnom zneužívaní povedala svojej krstnej mame, tá mala pre ňu iba jedinú odpoveď. „Klameš a vymýšľaš si,“ povedala vtedy sedemročnej Katie. Učitelia videli, že s dievčaťom nie je všetko v poriadku, pretože do školy chodila len raz alebo dvakrát do týždňa a ich domácnosť niekoľkokrát navštívila aj sociálka. Nikto ale nezakročil.

Katie Beers. Foto: Foto: Reprofoto YouTube - Unseen

17 dní v miestnosti veľkosti rakvy

„Vyrastal som vo svete, kde sa zneužívanie zamietlo pod koberec a nikto o tom nehovoril,“ hovorila neskôr Katie. Už ako malá vedela, že musí byť na všetko sama. To jej podľa jej slov dalo duševnú silu, vďaka ktorej neskôr prežila svoj únos.

John Esposito bol rodinný priateľ, ktorý Katie aj jej brata zahŕňal darčekmi a pozornosťou, teda všetkým, čo im v ich rodine tak veľmi chýbalo. Nepovedali mu inak ako Veľký John. Dva dni pred jej desiatimi narodeninami Veľký John navrhol, že ju vezme na nákup. Namiesto toho ale skončili u neho doma.