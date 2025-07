V poslednom pohľade jej muža videla všetko. Superstaristka Alžběta Kolečkářová už netúži byť rebelkou

„Zmeň svoj život a prihlás sa do SuperStar, znela reklama a ja som nutne potrebovala zmeniť svoj život,“ hovorila kedysi Alžběta Kolečkářová, ktorá v roku 2011 zažiarila vo finále druhej Československej SuperStar, v ktorej skončila na šiestom mieste. Rebelke so zlatom v hrdle dal šoubiznis veľkú lásku, pocit, že jej celý svet leží pri nohách, no nakoniec zažila aj tvrdý pád. Bývalá superstaristka dnes začína nanovo nielen ako speváčka, ale aj ako žena po tragickom odchode partnera, ktorý jej tajil svoje psychické ochorenie.

Láska zo SuperStar

„Že to bol spevácky najlepší výkon doteraz, o tom niet pochýb,“ chválil Paľo Habera vtedy 19-ročnú Alžbětu, ktorá si myslela, že týmto veľkým úspechom nadobro skončí jej neľahké obdobie poznamenané rozvodom rodičov a rozpadom rodiny. Doma bola rebelkou, ktorá trávila čas so staršími a problémovými kamarátmi v kluboch, kde mala k dispozícii nielen alkohol, ale aj iné látky. SuperStar bola pre ňu šanca niečo dokázať.

„Bola to všetko nejaká obranná schránka, aby som zo seba dostala to najlepšie. A našla som aj lásku, všakže,“ spomínala v relácii Face to Face Alžběta, ktorá sa v súťaži zamilovala do vtedy len 16-ročného Michala Šepsa. „Bola som úplne zamilovaná, no kvôli tomu som sa aj preslávila viac cez vzťah ako cez nejaký môj hudobný počin,“ priznala po rokoch.

Vzťah dvojice podľa nej nebol žiadnou senzáciou, ale skutočne silným zamilovaním. „Ja už keď idem do nejakého vzťahu, toho človeka milujem,“ vravela o časoch, keď si s Michalom ani nevedeli predstaviť, že spolu nebudú do konca života. Vzťah, v ktorom riešili aj zásnuby, nakoniec skončil ešte v tom istom roku, ako začal.

Sláva stúpla do hlavy

Útechu nachádzala Alžběta na pódiách a pri mikrofóne, no sláva jej podľa vlastných slov veľmi rýchlo stúpla do hlavy. Mala vraj pocit, že jej celý svet leží pri nohách. „Po dvoch rokoch sa ale spolupráce rozplynuli, prišla nová SuperStar a mňa čakal posledný koncert,“ vravela Alžběta, ktorá sa po ňom potrebovala postaviť na nohy. Nakoniec od základov zmenila svoj život.