Bio, bez cukru, nízkotučné. Falošne zdravých potravín sú dnes plné regály, siedmim sa pokojne vyhnite

Tvária sa ako zdravé, no v skutočnosti nášmu telu škodia. Svoju ozajstnú podstatu však dobre skrývajú za prívlastkami ako celozrnné, nízkotučné, bio, diétne, bez cukru či organické… Najzdravšie potraviny pritom žiadne prívlastky nepotrebujú. Ktorým potravinám by sme sa mali radšej vyhnúť?

Foto: Unsplash @Anne Preble

1. Bio, bio, bio

Ani nevieme, ako sa to stalo, no z každého regálu na nás dnes vyskakujú výrobky s krikľavým označením BIO. Prečo by však mali byť bio keksíky, tyčinky či čipsy zdravšie a ideálne na chutnutie? Nenechajte sa obalamutiť: označenie BIO v skutočnosti neznamená nič iné, než, že produkt obsahuje ingrediencie vypestované za podmienok definovaných ako ekologické hospodárstvo – teda bez pesticídov, herbicídov a umelých hnojív. A človek môže mať ešte dobrý pocit, že ich kúpou podporil farmárov, ktorí pestujú svoje plodiny udržateľným spôsobom. Tým sa však výpočet ich pozitív končí – z výživového hľadiska nie totiž sú o nič lepšie ako konvenčné a ako upozorňujú aj odborníci z Mayo clinic, úroveň živín v nich v skutočnosti závisí od mnohých faktorov – o.i. od kvality pôdy, v ktorej boli vypestované, času zberu i spôsobu a dĺžke skladovania. Samotná nálepka BIO vám teda nič extra nezaručí.

Foto: Unsplash @Dan Cristian Pădureț

2. Musli a raňajkové zmesi

Azda najväčším omylom, na ktorý upozorňuje dnes už mnoho expertov a výživových poradcov, je sladké raňajkové musli a granoly od výmyslu sveta. Bývajú totiž často obohatené najrôznejšími dochucovadlami a emulgátormi, obvykle pozostávajú z nízkeho množstva obilnín a často sú pripravované na nezdravom oleji. Kupovaným raňajkovým zmesiam sa teda oblúkom vyhnite a ak bez nich ráno nedokážete prežiť, vyrobte si radšej vlastnú zmes, radí trénerka Silvia Hadeková na portáli Fitshaker, zameranom na cvičenie a zdravú stravu. Stačí, ak zmiešate ovsené vločky s rôznymi semiačkami, orechmi a ovocím a zdravá raňajková zmes je na svete.

3. Ochutené sladené jogurty

Ďalšou dobrotou, mylne považovanou za zdravú, sú sladené jogurty. Aj v malej porcii sa totiž môže ukrývať prekvapujúce množstvo cukru. Ako radí portál healthline, najlepšie urobíte, ak siahnete po nesladenom jogurte a dochutíte si ho sami, napríklad čerstvým ovocím, čím mu dodáte prirodzenú zdravú sladkosť.

4. Ovocné džúsy