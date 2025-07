Ako prvého za trest zjedli pilota. Chlapci, ktorí prežili zázrak v Andách, už nikdy neboli ako predtým

„Tešil som sa, miloval som lietadlá,“ spomína Carlos Páez Rodriguez na osudný deň, keď ako jeden z nádejných uruguajských ragbistov nastúpil do lietadla smerujúceho na zápas do Čile. Mala to byť cesta snov, pretože títo mladí študenti si mali prvýkrát zahrať so špičkovým mužstvom – cesta lietadlom sa však v piatok 13. októbra 1972 zmenila na boj o prežitie.

Lietadlo havarovalo v zasnežených Andách a zo 45 pasažierov prežilo len 27 ľudí, ktorých čakala ešte väčšia výzva – prežiť v mrazivých horách, kde teploty klesali hlboko pod nulu, bez jedla a vody. Tí, ktorí prežili, sa museli uchýliť k tomu najhoršiemu, hoci to bola jediná šanca na prežitie. „Museli sme si vybrať život,“ priznal pre LADbible Carlos Rodriguez, ktorý musel zjesť svojich mŕtvych priateľov, aby prežil. Prvým na zozname však bol pilot.

Kričali olé!

Let 571 prepravoval nielen členov ragby tímu Old Christians Club, ale aj niekoľkých ich priateľov a členov rodiny, ktorí s nimi chceli zažiť veľký úspech. Spoločne cestovali z uruguajského Montevidea do čilského Santiaga, kde na nich mala čakať veľká sláva. Keď sa lietadla blížilo k cieľu, pilot, podplukovník Dante Lagurara, požiadal letisko v Santiagu o povolenie k pristátiu. Lietadlo začalo klesať. Bol tu ale jeden problém – kapitán Julio César Ferradas určil zlú polohu lietadla, takže keď lietadlo zostúpilo z mrakov, nepriblížilo sa k pristávacej ploche letiska, ale ocitlo sa v údolí vysoko v horách.

Foto: Wikimedia commons

„Carlitos, pusti ma k oknu, nech urobím fotku pre svoju frajerku,“ poprosil spoluhráč Carlosa Rodrigueza, ktorý nechcel prísť o svoje miesto pri okne, no nakoniec sa presunul. „To je dôvod, prečo som ja dnes tu a on nie,“ priznal Carlos. Ani po 53 rokoch od nehody nezabudol na moment, keď sa lietadlo rútilo k zemi. Keď začali padať, mladí chlapci si mysleli, že ide o vtip a tak začali kričať: „Olé!“

Noc plná hrôzy

O malú chvíľku sa ale nadšenie premenilo v strach a ten v obrovskú paniku. „Začal som sa modliť,“ spomínal Carlos. Ich lietadlo sa zrútilo v mrazivej časti Ánd vo výške 4200 metrov nad morom, zničený trup lietadla ešte kĺzal po snehovej pokrývke, kým ho nezastavil ľadovec. Katastrofu zo 45 ľudí na palube prežilo 27 z nich. Vonku bolo mínus 25 stupňov a čakala ich noc, ktorú dodnes nazývajú pekelnou.