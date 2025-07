Písalo jej mnoho chlapov, on to spravil inak. Najsledovanejšia Slovenka našla šťastie pri mužovi s názorom

Je krásna, vtipná a na rozdiel od väčšiny bežných ľudí sa môže pýšiť ešte niečím navyše - je najsledovanejšou Slovenkou na internete. Veronika Rajek má totiž na sociálnej sieti Instagram neuveriteľných sedem miliónov sledovateľov. Tí môžu na jej profile obdivovať zväčša odvážne fotografie, ktoré viac odhaľujú než zahaľujú.

Rodáčka z východného Slovenska sa možno práve vďaka nim presadila na virtuálnom trhu a stala sa tak jednou z najsledovanejších tvárí sociálnych médií. Zaujímavý však nie je len jej internetový príbeh, ale aj ten súkromný. Málokto totiž vedel, že plavovláska s dokonalými krivkami a americkým úsmevom nie je slobodná. Ale už pomerne dlhý čas kráča po jej boku jeden konkrétny muž.

Ty žirafa, posmievali sa jej

Veronika Rajek pochádza z Vranova nad Topľou a ako malá sa venovala rôznym športom. „Detstvo som mala pekné, veľa som športovala a venovala sa rôznym krúžkom. Hrávala som na klavíri a behávala cezpoľné behy a maratóny. Vďaka môjmu učiteľovi telesnej výchovy som sa neskôr dostala na športové gymnázium, kde som sa venovala atletike profesionálne. Behala som 100 metrov, 200 metrov a robila skok do výšky,“ zaspomínala si na toto obdobie v rozhovore pre Nový Čas.

Napriek športovým ambíciám ju však odmalička zaujímal tiež modeling, na ktorý mala aj fyzické predpoklady. Bola totiž vysoká a veľmi štíhla. Práve pre vzhľad si však ako dieťa vytrpela svoje, keď sa jej v škole spolužiaci posmievali a robili jej zle.

„Nosila som strojček na zuby, okuliare s dioptriou -3,75 a mala som hmotnosť asi 30 kg a výšku 180 cm. Tak si to viete predstaviť. Rôzne posmešky typu žirafa, rebrík, žehliaca doska, atď. No úprimne, mne to veľmi pomohlo, keďže som bola šikanovaná už vtedy. Dnes so mnou teda zlý komentár ani nepohne. Takže vďakabohu za „dobrosrdečných“ pubertiakov,“ hovorí dnes naša najsledovanejšia Slovenka.

Niekdajšia finalistka súťaže krásy Miss sa síce môže pochváliť aj vysokoškolským diplomom, vyštudovala bezpečnostný manažment v Košiciach a MBA online marketing vo Varšave, jej životná cesta sa však uberá celkom iným smerom.

Tienisté stránky modelingu