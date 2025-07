Mohol zostať v Paríži, no vybral si Humenné. Kuchár Richard našiel doma to, čo mu vo svete chýbalo

Richard Kalanin, len 29-ročný rodák z Humenného, má za sebou cestu, o ktorej snívajú mnohí. Zo skromných začiatkov v školských kuchyniach sa vypracoval až do prestížnych podnikov vo Francúzsku vrátane michelinskej reštaurácie na Champs-Élysées. A keď sa mu otvorili ďalšie dvere do sveta, rozhodol sa inak. Vrátil sa domov.

Od roznášania životopisov medzi elitu

Ako prezradil pre portál Prešovak, k vareniu mal blízko od detstva. Už ako tínedžer reprezentoval školu na súťažiach, brigádoval v kuchyniach a sníval o zahraničí. Po strednej škole si zbalil kufor a bez známostí sa vydal do Paríža, kde si hľadal prácu. Sám roznášal životopisy do reštaurácií, až sa nakoniec dostal medzi elitu.

„Prvá práca bola vo fajn reštaurácii. Robil som pomocného kuchára a po veľmi krátkej dobe som sa stal zodpovedným kuchárom za jednu sekciu. Postupne som sa dozvedel, že v jednej michelinskej reštaurácii hľadajú kuchára, kde som potom aj pracoval. Bola to reštaurácia na Champs-Élysées pod Víťazným oblúkom,“ spomína si Richard.

Srdcom východniar

Paríž ho však nenadchol. Skúsenosti si cenil, ale život tam mu nevyhovoval. „Pre mňa bolo Francúzsko v porovnaní so Slovenskom katastrofa. Rozumiem, že je tam iná kultúra, ale každodenný život je tam podľa mňa horší. Či už z ekonomického hľadiska alebo pri vybavovaní bežných vecí,“ priznáva otvorene kuchár a dodáva, že hoci rozumie, že niekedy boli platy v zahraničí v porovnaní so Slovenskom priaznivejšie, teraz to už podľa neho neplatí. Nerozumie, prečo mladí ľudia utekajú zo Slovenska.

„Podľa mňa ľudia odchádzajú zo Slovenska, pretože sú nešťastní a myslia si, že v inej krajine svoje problémy vyriešia. Ak majú Slováci ambíciu v zahraničí vzdelávať sa a získavať prax, to je super. Každý by si mal na chvíľku vyskúšať život v zahraničí, možno by sme boli viac tolerantní k Slovensku," dodáva Richard, ktorého srdce vždy patrilo východnému Slovensku.

Návrat domov