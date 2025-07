Budem môcť parkovať na invalidoch? pýtala sa po drsnom verdikte. Tina sa s krutou chorobou naučila žiť

Už je to takmer desať rokov, čo sa jej navždy zmenil život. Keď sa Martina Kmeťová alias Tina dozvedela vážnu diagnózu, neprepadla ju žiadna panika ani strach. Naopak, k zlomovému okamihu pristúpila inak, ako by sa mohlo zdať. V nedávnom rozhovore v podcaste Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej si speváčka zaspomínala na tento osudový moment a prezradila aj to, ako vyzerá jej život s drsným ochorením.

Nemá na to návod

Známa speváčka už roky bojuje so sklerózou multiplex, dodnes nevyliečiteľným ochorením, ktoré napáda centrálny nervový systém človeka. Pacienti s touto diagnózou majú problém ovládať svoje telo, zhoršuje sa im zrak a trpia výkyvmi nálad.

Zlomový moment v Tininom živote prišiel takmer pred desiatimi rokmi. „Bol to zaujímavý moment, lebo mňa vtedy neprepadla žiadna panika ani strach. Sama neviem, či to bol nejaký obranný mechanizmus alebo len moje zvláštne vnútorné nastavenie. Namiesto stresu som si totiž kládla otázky typu: Aké výhody z toho budem mať? Napadlo mi, či budem mať preukaz a budem môcť parkovať na invalidoch alebo či budem mať diaľničnú známku zadarmo,“ priznala so smiechom umelkyňa, aké myšlienky sa jej vtedy vírili hlavou.

Zároveň dodala, že sama nevie, ako je možné, že nespanikárila, že si zachovala chladnú hlavu. „Zaujímavé je aj to, že za tých takmer desať rokov ma nikdy neprepadol strach, ktorý by ma paralyzoval. Ale to sa nedá naučiť, nemám na to návod,“ zamýšľa sa umelkyňa.

Nepopiera ju