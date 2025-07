Ak periete oblečenie pri vysokej teplote, zbytočne míňate peniaze. Odborník tvrdí, že menej je viac

Oblečenie ste doteraz možno prali zle. Profesor zaoberajúci sa infekčnými chorobami a zdravím Chris van Tulleken upozorňuje, že tí, ktorí perú rutinne a bez ohľadu na typ bielizne, zbytočne míňajú peniaze a zaťažujú tým nielen svoju peňaženku, ale aj životné prostredie.

S teplotou vody to nepreháňajte

Štandardná práčka síce zvládne prať aj pri 90 stupňoch, no vyššia teplota často ničí samotnú bielizeň a zvyšuje tiež účty za energie. „Takmer to tam vrie a nie je to dobré pre oblečenie,“ vysvetlil podľa magazínu Daily Mail v relácii BBC Morning Live odborník a dodal, že tí, ktorí si myslia, že sa šatstvo poriadne očistí len v horúcej vode, sú na omyle.

Ak v domácnosti niekto ochorie, 60-stupňový program podľa neho úplne stačí na zničenie baktérií a bežné každodenné pranie si nevyžaduje ani 40 stupňov. „Osobne v tom nevidím žiaden zmysel, pretože je to príliš vysoká teplota na to, aby to bolo aj lacné a zároveň je tam príliš chladno na to, aby to niečo zničilo,“ vysvetlil.

Pozor na čistotu spotrebiča

Tvrdí, že prechodom zo 40 na 30 stupňov sa dá ušetriť až 40 percent nákladov za energiu a sám väčšinou uprednostňuje programy, ktoré šatstvo perú len pri 20 stupňoch. Zdôraznil však, že pri tom používa len prostriedky, ktoré sú na to určené a dáva si veľký pozor na čistotu samotného spotrebiča.

Ilustračné foto. Foto: Freepik/freepik

„V zásobníku na prací prostriedok sa môže objavovať pleseň, mechanicky čistím aj bubon - len handričkou a trochou octu, je to naozaj dobrý spôsob. A ak má vaša práčka čistiaci cyklus, zapnite ho a potom spotrebič vyvetrajte,“ radí van Tulleken.