Kým sú ešte teplé, nik im neodolá. Pagáče najslávnejšej slovenskej babičky patria k najväčším klasikám

Keď fotograf a dokumentarista Marek Pupák počas prvých mesiacov pandémie založil svojej babke na Instagrame profil s názvom Blue Grandma, ešte netušil, akú lavínu pozitívnej energie tým spustí. Z jeho modrovlasej starkej sa rýchlo stala ikona a jedna z najznámejších slovenských babičiek, ktorá spolu s vnukom neúnavne šíri dôležité posolstvo a svojou autenticitou si získava stále viac ľudí.

Stala sa symbolom domova

„Starých ľudí by sme si mali vážiť omnoho viac, ako to v skutočnosti robíme. Ich celoživotné skúsenosti, múdrosť a hlavne skromnosť a pokora by nás mohli naučiť vedieť kráčať v modernej dobe, ktorej tlak nás často tlačí do niečoho, čo ani nie sme my,“ uviedol Marek v rozhovore pre Aktuality.

Svoju babku, pani Karolínu, dokumentuje už od roku 2007 a jej príjemná osobnosť, láskavosť a rodinná atmosféra, ktorá z profilu srší, prilákala mnohých fanúšikov. Modrovlasá starká sa pre niektorých stala symbolom domova – tým, ktorí o starých rodičov prišli, vháňa slzy do očí a ostatným citlivo pripomína, aké dôležité je pestovať láskyplné vzťahy so svojimi najbližšími.

Robí ich už roky

Na profile sa neraz pochválila aj dobrotami zo svojej kuchyne a keď ju vnuk Marek zachytil s tanierom čerstvo upečených pagáčov, zvedavé otázky o tom, ako ich pripravuje, na seba nenechali dlho čakať.

„Som rád, koľko z vás si obľúbilo babkin recept na jej klasické pagáčiky. Robí ich už dlhé roky, patria k jej najväčším klasikám. Sú veľmi chutné a ako babka hovorí, najlepšie sú, keď sú teplé. Vtedy majú taký efekt, že sa ich neviete nabažiť, alebo aspoň ja nie,“ prezradil Marek na sociálnej sieti.

Pagáčiky podľa receptu Blue Grandma: