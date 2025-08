Rarita, ktorú by ste na Slovensku nečakali. Príbeh slovenskej Sahary je ešte zaujímavejší ako jej scenéria

Púšť uprostred borovicového lesa, vojenské tajomstvá z druhej svetovej, chránené biotopy a piesok, ktorý sa vám dostane do topánok, akoby ste práve vystúpili z džípu niekde v Tunisku. Piesočné duny lákajú mnohých milovníkov cestovania, no málokto vie, že na to, aby objavil úchvatný pieskový skvost, nemusí ani opustiť Slovensko. Aj na našom území sa totiž nachádza piesočné more, ktoré pripomína legendárnu Saharu.

Rozprestiera sa len pár desiatok kilometrov od Bratislavy a stále o ňom vie len málokto. Navyše má nielen prírodný, ale aj historický význam, ktorý vás prekvapí.

Unikát, aký nájdete už len v Belgicku či Francúzsku

Reč je o Šraneckých pieskoch – piesočnej oblasti, ktorá sa nachádza v Bratislavskom kraji medzi Malými Karpatmi a riekou Morava. S rozlohou takmer 1000 hektárov ide o jeden z najväčších pieskových areálov v strednej Európe. Ako informuje portál Krásy Trnavského kraja, podobné unikáty nájdete už len v Belgicku či Francúzsku.

Miesto, ktoré pôsobí ako exotická púšť, je pritom súčasťou vojenského obvodu Záhorie, a preto dlhé roky zostávalo mimo záujmu verejnosti. Turisti, fotografi či prírodovedci si ho začínajú všímať až v ostatných rokoch.

Domov mravcolevov, dudkov aj bocianov

Vďaka dlhodobej vojenskej prítomnosti a obmedzenému pohybu verejnosti sa v oblasti podarilo zachovať vzácne biotopy ako vresoviská, ponticko-panónske dubové lesy a rôzne druhy borovíc, ktoré lemujú duny.

Zo živočíchov sa tu vyskytuje napríklad bocian čierny, dudok chochlatý, jašterica zelená, ropuchy, netopiere či vzácny mravcolev. Z rastlín tu rastie napríklad tezdálka piesočná či lykovec voňavý. Územie bolo vyhlásené za chránený areál v roku 2012 a platí tu 3. stupeň ochrany.

Nemci aj Mária Terézia