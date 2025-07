Keď na rande priviedla kamarátku bez zuba, zamiloval sa. Braňo Mosný a Silvia na lásku nepotrebujú obrúčky

„So sebou si zobrala kamošku, ktorá nemala predný zub, a tak som sa zamiloval do Silvie,“ spomínal so smiechom Braňo Mosný v rozhovore pre Nový Čas na rande s manželkou, do ktorej je vraj zaľúbený od svojich trinástich rokov. Známy herec, ktorého diváci poznajú z viacerých seriálov či z divadla, sa do herectva zapozeral práve kvôli svojej osudovej láske.

Pre ňu sa dokonca prihlásil na Janáčkovu akadémiu múzických umení, kde Silvia študovala. Aj keď ho neprijali, osud chcel, aby sa ich cesty stretli o päť rokov neskôr v trnavskom divadle. A ako sa hovorí, zvyšok je už história. Isté je však to, že pre známeho herca to bola láska na prvý pohľad – on na ňu totiž verí.

Nie je to iba o šťastí

Rodený Trnavčan pôvodne študoval za čašníka, no napokon ho láska priviedla k herectvu. V roku 2015 úspešne ukončil štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kde sa venoval bábkovému a činohernému herectvu.

Začínal v lokálnom amatérskom divadle Disk, no Trnavčania ho dnes poznajú skôr z Divadla Jána Palárika, v ktorom pred pár rokmi získal stály angažmán. Braňo Mosný je známy aj z televíznych seriálov ako Sestričky či Oteckovia, ako aj zo zábavnej šou Tvoja tvár znie povedome.

O svojom povolaní však známy umelec hovorí ako o nevyspytateľnom a vrtkavom. „Áno, som vďačný za príležitosť a priestor, ale boli aj časy, keď to tak nebolo. Asi sa na mňa usmialo šťastie. Druhým dychom však musím dodať, že kultúra na Slovensku je dlhodobo podhodnotená a v týchto neľahkých časoch to je viac ako evidentné. Neskromne priznávam, že herectvo nie je iba o šťastí, ale aj o hodinách skúšok v divadle, štúdiu, odriekaní, tisícich sklamaniach a potom aj o radosti a šťastí,“ uviedol v rozhovore pre Nový Čas.

Herectvo ho pritom začalo zaujímať iba vďaka jednej žene – dostal sa k nemu pre lásku. „Je to moja obľúbená historka. Herectvo ma začalo zaujímať kvôli Silvii,“ prezradil predstaviteľ doktora Chromíka zo seriálu Sestričky.

Bez predného zubu