Keď sa doňho zaľúbila, starí rodičia sa iba prežehnali. Saru Sandevu očaril o 13 rokov starší Jakub

Je talentovaná a českí i slovenskí diváci už dávno podľahli jej čaru – do istej miery možno aj preto, že jej korene siahajú až do Macedónska. Sara Sandeva už nejaký čas tvorí pár s českým hercom a spevákom Jakubom Prachařom, no aj napriek svojej popularite si dokáže udržiavať odstup a chrániť svoje súkromie, a tak viac o jej živote vie iba málo ľudí.

Pre český magazín Marianne sa teraz rozhovorila o strastiach, ktoré zažívala ihneď po tom, ako sa narodila, prezradila, čo si odniesla zo svojej rodnej zeme, i to, ako spočiatku reagovala jej rodina na vzťah s o 13 rokov starším umelcom.

Sara a Jakub v seriáli Dvojka na zabitie (2021–2024) Foto: archív TV Prima

Taniere nelietajú, ale temperament nepoprie

Je pôvodom Macedónka, no v Česku s rodičmi a mladším bratom žije od svojich dvoch rokov. Balkánsku krv však nezaprie – s rodičmi dodnes hovorí po macedónsky a z času na čas sa v nej prebudí aj ohnivý temperament.

„Veľmi často túto stránku neukazujem, ale doma s najbližšími sa dokážem prejaviť ako pravá Balkánka. Taniere u nás nelietajú, ale temperament tam rozhodne je,“ cituje deník.cz Saru, ktorá si odmalička veľmi ctí svoju rodinu a vzťahy a je silne veriaca.

Už ako maličkú ju odtrhli od mamy

„Odmalička som pravoslávna. Páči sa mi držať v sebe kúsok Macedónska. Rodičia ma k viere viedli odjakživa, ukazuje mi, že všetko súvisí so všetkým. Napríklad, že manželstvo a láska nie sú len slovom, sľubom, ktorý si dáte, ale o tom, ako všetko prežívate a cítite,“ podotýka brunetka, ktorá sa podľa vlastných slov i napriek silnej viere dodnes vyrovnáva s hlbokou traumou z raného detstva. Na svet totiž prišla predčasne a lekári ju hneď po pôrode odtrhli od mamy.