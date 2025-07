Po trpkom odchode otca sa cítil odvrhnutý. Herec Noël Czuczor sa na založenie rodiny pozerá už inak

„Predstavoval pre mňa skôr hrozbu než otca. Po čase som ho začal odmietať.“ Takto otvoril svoju bolestivú trinástu komnatu Noël Czuczor, keď spomínal na detstvo. To jeho nebolo ani zďaleka jednoduché a keďže bol vždy tak trochu iný ako jeho rovesníci, stretol sa aj so šikanou. Aj v rodine zažíval krušné chvíle a nepoznal otcovu lásku.

Keď sa navyše medzi rodičmi začalo skloňovať slovo rozvod, bol zdrvený. Pre neprítomnosť otca vo svojom živote sa však známy herec nikdy neľutoval. A statočne sa popasoval s tým, čo mu osud nadelil. „Som tu. Empatický a vystretý,“ priznáva dnes hrdo.

Slovák s francúzskymi koreňmi

Nenechajte sa pomýliť exotickým menom známeho umelca, v skutočnosti je Slovák - pochádza z Nových Zámkov. „Moje meno je asi exotickejšie ako môj samotný background. Som z juhu Slovenska, narodil som sa v Nových Zámkoch, len z maminej strany sú tam nejaké veľmi ďaleké francúzske korene,“ poznamenal pre TV Markíza.

Ako chlapec príliš veľa možností na stretnutie s herectvom či divadelníctvom nemal, no odjakživa ho vraj fascinoval film. A keď po štúdiu na obchodnej akadémii prišiel na to, že to nie je smer, ktorým sa chce uberať, rozhodol sa podať si prihlášku na Vysokú školu múzických umení v Bratislave. Film a umelecké prostredie ho totiž veľmi priťahovali.

Ako ryba vo vode

A keď ho počas štúdia na divadelnej fakulte objavil režisér Peter Bebjak a obsadil ho do svojho filmu Čistič, Noëlov osud ako herca bol týmto nadobro spečatený. Odvtedy je na roztrhanie a patrí medzi najvýraznejších hercov súčasnej generácie.

Televízni diváci ho mohli vidieť aj v jojkárskom seriáli Ranč. Natáčanie rodinnej ságy, ktorá sa odohráva v krásnom vidieckom prostredí a Noël má dokonca aj svojho vlastného koňa, si herec veľmi užíval. „Ja sa cítim ako ryba vo vode, lebo je príjemné byť vonku a ešte príjemnejšie byť so zvieratami. Vždy, keď sme mali pauzu, bol som nalepený na tých zvieratách,“ priznal s úsmevom v rozhovore pre TV JOJ.

Iný ako jeho rovesníci